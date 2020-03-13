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Жертвами сезонного гриппа в Греции стали 90 человек
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РИА Новости

Жертвами сезонного гриппа в Греции стали 90 человек

10:20 13.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГреческие медицинские работники на границе Греции и Турции в районе поселка Кастанеэ
Греческие медицинские работники на границе Греции и Турции в районе поселка Кастанеэ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 13 мар - РИА Новости. В Греции от сезонного гриппа умерли 90 человек, сообщила Национальная организация здравоохранения.
Наблюдение за гриппом ведётся с начала октября до конца мая.
По данным организации, с начала наблюдения зарегистрировано 238 серьезных случаев лабораторно подтверждённых случаев гриппа. Только 89 человек (37,4%) имели прививки от гриппа.
В основном у больных преобладает штамм гриппа А, подтипы A(H3N2) и A(H1N1)pdm09, говорится в бюллетене.
На этой неделе в Греции зафиксирована первая смерть от нового коронавируса - скончался 66-летний мужчина. Всего в стране подтверждены 117 случае заболевания коронавирусом. Для предотвращения его распространения приняты строгие меры профилактики.
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