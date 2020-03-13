В калининградском офшоре зарегистрировались три новых резидента

Он отметил, что на сегодняшний день в специальном административном районе на территории острова Октябрьский зарегистрировано 26 участников. Во вторник "Яндекс" зарегистрировал в калининградском офшоре Фонд общественных интересов, став 23-м резидентом САР.

Эти решения создали конкурентоспособный налоговый режим, предоставляющий возможность иностранным компаниям, в том числе с российским капиталом, сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ. В конце прошлого года был принят закон, предусматривающий возможность редомициляции (смены юрисдикции) и создания на территории специальных административных районов таких некоммерческих организаций как международные фонды.