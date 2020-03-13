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В калининградском офшоре зарегистрировались три новых резидента
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РИА Новости

В калининградском офшоре зарегистрировались три новых резидента

10:18 13.03.2020
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© Depositphotos / oroch2Рыбная деревня, Калининград
Рыбная деревня, Калининград
© Depositphotos / oroch2
Рыбная деревня, Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 13 мар - РИА Новости. Три новых резидента - международные компании, занимающиеся холдинговой деятельностью - зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде, сообщил на своей странице в Instagram глава Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.
"В специальном административном районе на территории острова Октябрьский (Калининградская область) появилось три новых участника. В четверг 12 марта в калининградском САР были зарегистрированы три международные компании в форме акционерных обществ: "СИНГЛПАС ХОЛДИНГС", "ТИАМАТ ХОЛДИНГС", "РЭСЭНЕРГО ИНВЕСТМЕНТС", осуществляющие холдинговую деятельность в качестве основной", - сообщил Толмачев.
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Он отметил, что на сегодняшний день в специальном административном районе на территории острова Октябрьский зарегистрировано 26 участников. Во вторник "Яндекс" зарегистрировал в калининградском офшоре Фонд общественных интересов, став 23-м резидентом САР.
В августе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьский в Калининградской области и острова Русский в Приморском крае. Функции управляющей компании в специальном административном районе на острове Октябрьский возложены на Корпорацию развития Калининградской области.
Эти решения создали конкурентоспособный налоговый режим, предоставляющий возможность иностранным компаниям, в том числе с российским капиталом, сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ. В конце прошлого года был принят закон, предусматривающий возможность редомициляции (смены юрисдикции) и создания на территории специальных административных районов таких некоммерческих организаций как международные фонды.
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