Власти Австралии отменили мероприятия с участием более 500 человек

Премьер отметил, что эта мера не распространяется на школы, университеты, общественный транспорт и аэропорты. "Это для профилактики. Мы забегаем вперед, чтобы удостовериться в том, что можем минимизировать влияние на ваше здоровье и в том, что можем обеспечить людям доступ к необходимому медицинскому обслуживанию", - сказал он.