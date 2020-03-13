Власти Австралии отменили мероприятия с участием более 500 человек

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что на фоне распространения нового типа коронавируса все массовые мероприятия с участием более 500 человек в стране должны быть отменены, сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC.
Премьер отметил, что эта мера не распространяется на школы, университеты, общественный транспорт и аэропорты. "Это для профилактики. Мы забегаем вперед, чтобы удостовериться в том, что можем минимизировать влияние на ваше здоровье и в том, что можем обеспечить людям доступ к необходимому медицинскому обслуживанию", - сказал он.
Премьер также призвал всех австралийцев пересмотреть необходимость поездок в зарубежные страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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