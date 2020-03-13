Пригожин оценил шансы группы Little Big на победу на Евровидении

Группа Little Big представила в четверг на шоу "Вечерний Ургант" песню Uno, с которой она выступит на конкурсе.

"Шансы на победу очень велики, классный трек. Модно сделано, все очень "вкусно" и очень хорошо. Мне нравится. Ребята молодцы, и победа будет за ними", - сказал Пригожин РИА Новости.