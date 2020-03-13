Пригожин оценил шансы группы Little Big на победу на Евровидении

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Группа Little Big, представляющая Россию на международном конкурсе "Евровидение-2020", имеет очень большие шансы на победу, считает продюсер Иосиф Пригожин.
Группа Little Big представила в четверг на шоу "Вечерний Ургант" песню Uno, с которой она выступит на конкурсе.
"Шансы на победу очень велики, классный трек. Модно сделано, все очень "вкусно" и очень хорошо. Мне нравится. Ребята молодцы, и победа будет за ними", - сказал Пригожин РИА Новости.
Коллектив выступит на конкурсе в расширенном составе. Сейчас в группе четыре участника - Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская. На сцену в Роттердаме выйдут шестеро.
Международный конкурс "Евровидение-2020" пройдет с 12 по 16 мая. Нидерланды получили возможность провести его после победы их представителя Дункана Лоуренса в прошлом году.