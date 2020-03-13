Курс доллара упал почти на рубль, евро — на 76 копеек

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Рубль в начале дня растет против доллара и евро, отыгрывая в рамках коррекции обвал предыдущих дней.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10:05 мск снижался на 99 копеек, до 73,86 рубля, курс евро — на 76 копеек, до 82,75 рубля, следует из данных Московской биржи.
Цены на нефть тоже ускорили рост. На 10:09 мск Brent росла на 3,1%, до 34,22 доллара за баррель, WTI — на 3,02%, до 32,45 доллара.
Вслед за американскими фондовыми фьючерсами (с утра растут на 4,8-5,4%) и ценами на сырье корректируется вверх и российский рынок акций. К 10:45 мск он прибавил более шести процентов по индексу РТС и вернулся выше психологически значимого уровня в 1000 пунктов.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. Еще одним фактором влияния остается коронавирус, из-за распространения которого страдают национальные и мировая экономики.