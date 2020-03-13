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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-13T17:11+0300
https://ria.ru/20200313/1568530587.html
Курс доллара упал почти на рубль, евро — на 76 копеек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568394125_0:0:2880:1620_1036x0_80_0_0_e163fab7fed8d6e55d933a6b89d76faa.jpg
РИА Новости

Курс доллара упал почти на рубль, евро — на 76 копеек

10:15 13.03.2020 (обновлено: 17:11 13.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовТабло курсов обмена доллара и евро в Москве
Табло курсов обмена доллара и евро в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Рубль в начале дня растет против доллара и евро, отыгрывая в рамках коррекции обвал предыдущих дней.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10:05 мск снижался на 99 копеек, до 73,86 рубля, курс евро — на 76 копеек, до 82,75 рубля, следует из данных Московской биржи.
Цены на нефть тоже ускорили рост. На 10:09 мск Brent росла на 3,1%, до 34,22 доллара за баррель, WTI — на 3,02%, до 32,45 доллара.
Вслед за американскими фондовыми фьючерсами (с утра растут на 4,8-5,4%) и ценами на сырье корректируется вверх и российский рынок акций. К 10:45 мск он прибавил более шести процентов по индексу РТС и вернулся выше психологически значимого уровня в 1000 пунктов.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. Еще одним фактором влияния остается коронавирус, из-за распространения которого страдают национальные и мировая экономики.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Неуклонно рубль будет расти. Возврат к прежним курсам евро и $ неизбежен. Так и будет.
13 марта, 10:27
lyuda.terenteva.55
33291118
это как если вам отрезать руку а потом радостно сообщать что нашли и вернули ноготь...
13 марта, 10:32
Maxim Maxim
37810017
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