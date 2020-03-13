Курс доллара упал почти на рубль, евро — на 76 копеек

Вслед за американскими фондовыми фьючерсами (с утра растут на 4,8-5,4%) и ценами на сырье корректируется вверх и российский рынок акций. К 10:45 мск он прибавил более шести процентов по индексу РТС и вернулся выше психологически значимого уровня в 1000 пунктов.