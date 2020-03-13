Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии

Все подсудимые числятся в розыске, Великобритания отказала России в их экстрадиции. Срок будет исчисляться с момента выдачи их в РФ.

Сытников совместно с Бородиным и Акулининым и при пособничестве Строганова и других лиц обвиняются в растрате денежных средств Банка Москвы при проведении указанных валютных операций. Шемякин обвиняется в пособничестве Бородину и Акулинину при незаконном кредитовании ЗАО "Премьер Эстет".

Банк Москвы в 2016 году был присоединен к ВТБ, 46,48% акция которого приобрел в 2011 году у столичного правительства. В том же 2011 году Агентство по страхованию вкладов и ВТБ приняли решение об оздоровлении кредитного учреждения, для чего были выделены 295 миллиардов рублей по льготной ставке 0,51% годовых. Объем проблемных активов, доставшихся ВТБ после ухода Бородина, оценивался тогда в 366 миллиардов рублей.