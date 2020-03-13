Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
"Суд назначил Бородину наказание в виде 14 лет лишения свободы и штрафа в размере 2,5 миллионов рублей", - сказала она. Одновременно суд приговорил к 12 годам заключения и штрафу в 2 миллиона рублей бывшего первого вице-президента банка Дмитрия Акулинина.
Все подсудимые числятся в розыске, Великобритания отказала России в их экстрадиции. Срок будет исчисляться с момента выдачи их в РФ.
Согласно обвинительному заключению, Бородину, Акулинину, бывший вице-президенту банка Алексею Сытникову, а также их подчиненным Дмитрию Строганову и Борису Шемякину вменяются преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата и присвоение вверенного имущества организованной группой в особо крупном размере). По данным следствия, Бородин и Акулинин с 2008 по 2011 годы похитили более 14,5 миллиарда рублей Банка Москвы. Злоумышленники выдавали заведомо невозвратные кредиты и проводили убыточные сделки купли-продажи валюты через подконтрольные организации, не осуществлявшие финансово-хозяйственной деятельности.
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Сытников совместно с Бородиным и Акулининым и при пособничестве Строганова и других лиц обвиняются в растрате денежных средств Банка Москвы при проведении указанных валютных операций. Шемякин обвиняется в пособничестве Бородину и Акулинину при незаконном кредитовании ЗАО "Премьер Эстет".
Банк Москвы в 2016 году был присоединен к ВТБ, 46,48% акция которого приобрел в 2011 году у столичного правительства. В том же 2011 году Агентство по страхованию вкладов и ВТБ приняли решение об оздоровлении кредитного учреждения, для чего были выделены 295 миллиардов рублей по льготной ставке 0,51% годовых. Объем проблемных активов, доставшихся ВТБ после ухода Бородина, оценивался тогда в 366 миллиардов рублей.