В семи регионах Центральной России в пятницу ожидается сильный ветер

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сильный ветер порывами до 25 метров в секунду ожидается в пятницу на территории семи регионов Центрального федерального округа, в том числе в Московской области, а также в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее столичный главк МЧС уточнил, что порывы ветра в пятницу в Москве могут достигать 25 метров в секунду. В связи с этим в ведомстве рекомендуют гражданам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, стоит парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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"До 21.00 мск пятницы на территории Ярославской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Ивановской, Тверской, Московской областей, в Москве ожидается сильный юго-западный и западный ветер порывами 20-25 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что штормовой фронт пройдет по территории этих регионов начиная с запада на восток.