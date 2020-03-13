В семи регионах Центральной России в пятницу ожидается сильный ветер

"До 21.00 мск пятницы на территории Ярославской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Ивановской, Тверской, Московской областей, в Москве ожидается сильный юго-западный и западный ветер порывами 20-25 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.