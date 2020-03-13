Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T10:11+0300
https://ria.ru/20200313/1568530491.html
В семи регионах Центральной России в пятницу ожидается сильный ветер
https://cdn22.img.ria.ru/images/155658/81/1556588183_0:252:3062:1974_1036x0_80_0_0_5fcef994cf309dd5ab787d9021d1733c.jpg
РИА Новости

В семи регионах Центральной России в пятницу ожидается сильный ветер

10:11 13.03.2020
663
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВетер в Москве
Ветер в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Ветер в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сильный ветер порывами до 25 метров в секунду ожидается в пятницу на территории семи регионов Центрального федерального округа, в том числе в Московской области, а также в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее столичный главк МЧС уточнил, что порывы ветра в пятницу в Москве могут достигать 25 метров в секунду. В связи с этим в ведомстве рекомендуют гражданам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, стоит парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Клещ
10 марта, 17:57
В Москве из-за теплой погоды проснулись клещи
"До 21.00 мск пятницы на территории Ярославской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Ивановской, Тверской, Московской областей, в Москве ожидается сильный юго-западный и западный ветер порывами 20-25 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что штормовой фронт пройдет по территории этих регионов начиная с запада на восток.
000312
Обсудить 0
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Москве мужчину убило упавшим из-за сильного ветра деревом
Последствия сильного ветра в Москве
Штормовой ветер в Москве повалил 200 деревьев, один человек погиб
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
В аэропортах Москвы из-за ветра задержаны или отменены более 50 рейсов
Сильный ветер в Москве
Телеканалы в Москве дали в эфир оповещение о штормовом ветре
Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала про коронавирус в Дубае
Женщина идет с зонтом во время снегопада в Москве
Синоптик предупредила о снегопаде в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин попросил москвичей быть осторожными из-за сильного ветра
Дождь
В Москве ожидается ветер и дождь
Люди, одетые в защитные маски, в Салониках, Греция
Греческая церковь изменила отношение к мерам по борьбе с коронавирусом
На Бойцовой улице в Москве из-за сильного ветра упало дерево. 13 марта 2020
В Москве начал работу оперативный штаб на случай ЧП из-за ветра
На площади перед ледовой ареной Таймыр в городе Дудинка
Росгидромет назвал регионы, где климат теплеет быстрее всего
Женщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
Вид на Москву
МЧС предупреждает москвичей об усилении ветра до 25 метров в секунду
Пассажиры в аэропорту Пулково
Роспотребнадзор рассказал о статистике досмотра граждан из-за COVID-19
Табло курсов обмена доллара и евро в Москве
Курс доллара упал почти на рубль, евро — на 76 копеек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
00:31В Польше скончался второй пациент с коронавирусом
00:27В минздраве США подшутили над скупающими туалетную бумагу из-за COVID
00:24NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
Лента новостейМолния