В Ливии добыча нефти упала ниже 100 тысяч баррелей в сутки

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Добыча нефти в Ливии в результате блокады нефтяных портов продолжает снижаться с середины января и уже опустилась ниже уровня 100 тысяч баррелей в сутки, следует из сообщения Национальной нефтяной компании (NOC) страны.
По последним данным, объем добычи нефти в стране составляет 97,5 тысячи баррелей в сутки. Компания отмечает, что потери от нефтяной блокады уже превышают 3 миллиарда долларов.
NOC уточняет, что до блокады и объявления форс-мажора 18 января добыча находилась на отметке в 1,22 миллиона баррелей в день.
NOC - интегрированная государственная нефтегазовая компания Ливии. Основана в 1970 году, штаб-квартира расположена в Триполи. В январе NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар в середине января дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в этих портах.