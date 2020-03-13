В Ливии добыча нефти упала ниже 100 тысяч баррелей в сутки

По последним данным, объем добычи нефти в стране составляет 97,5 тысячи баррелей в сутки. Компания отмечает, что потери от нефтяной блокады уже превышают 3 миллиарда долларов.

NOC уточняет, что до блокады и объявления форс-мажора 18 января добыча находилась на отметке в 1,22 миллиона баррелей в день.