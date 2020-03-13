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2020-03-13T10:09+0300
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В Ливии добыча нефти упала ниже 100 тысяч баррелей в сутки
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РИА Новости

В Ливии добыча нефти упала ниже 100 тысяч баррелей в сутки

10:09 13.03.2020
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© AP Photo / Hussein MallaРаботник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия
© AP Photo / Hussein Malla
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Добыча нефти в Ливии в результате блокады нефтяных портов продолжает снижаться с середины января и уже опустилась ниже уровня 100 тысяч баррелей в сутки, следует из сообщения Национальной нефтяной компании (NOC) страны.
По последним данным, объем добычи нефти в стране составляет 97,5 тысячи баррелей в сутки. Компания отмечает, что потери от нефтяной блокады уже превышают 3 миллиарда долларов.
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NOC уточняет, что до блокады и объявления форс-мажора 18 января добыча находилась на отметке в 1,22 миллиона баррелей в день.
NOC - интегрированная государственная нефтегазовая компания Ливии. Основана в 1970 году, штаб-квартира расположена в Триполи. В январе NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар в середине января дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в этих портах.
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