На Украине изолировали контактировавших с заболевшей коронавирусом

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Более 20 человек, которые контактировали с заболевшей Более 20 человек, которые контактировали с заболевшей коронавирусом жительницей Житомирской области Украины, изолированы, они находятся под наблюдением врачей, сообщил глава Радомышльской районной государственной администрации Виктор Пулковский.

Ранее кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по данным Минздрава, зафиксировано уже три случая инфицирования коронавирусом нового типа COVID-19.

"Тот круг людей, непосредственно контактировавших — эти люди изолированы и находятся под наблюдением врачей дома", - цитирует Пулковского сайт " Громадское ТВ ".

Пулковский уточнил, что таких людей 22, все они согласились на самоизоляцию добровольно.

Он добавил, что в районе нет паники, чрезвычайное положение не объявляли, но допустил, что это может произойти.