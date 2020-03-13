На Украине изолировали контактировавших с заболевшей коронавирусом

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Более 20 человек, которые контактировали с заболевшей коронавирусом жительницей Житомирской области Украины, изолированы, они находятся под наблюдением врачей, сообщил глава Радомышльской районной государственной администрации Виктор Пулковский.
Ранее кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по данным Минздрава, зафиксировано уже три случая инфицирования коронавирусом нового типа COVID-19.
"Тот круг людей, непосредственно контактировавших — эти люди изолированы и находятся под наблюдением врачей дома", - цитирует Пулковского сайт "Громадское ТВ".
Пулковский уточнил, что таких людей 22, все они согласились на самоизоляцию добровольно.
Он добавил, что в районе нет паники, чрезвычайное положение не объявляли, но допустил, что это может произойти.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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