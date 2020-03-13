Роспотребнадзор рассказал о статистике досмотра граждан из-за COVID-19

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 28 тысяч прибывших из Италии в Россию досмотрено с 1 марта, у 37 выявлены признаки инфекционных заболеваний, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
По данным на утро пятницы, в России выявлено 34 случая заражения коронавирусной инфекцией - из них 31 у граждан РФ, вернувшихся из-за рубежа, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии, отмечается на сайте ведомства.
"В период с 31.12.2019 по состоянию на 11.03.2020 досмотрено 390 907 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), из которых выявлено 146 человек с признаками инфекционных болезней. С 01.03.2020 досмотрено 28 088 человек, прибывших из Итальянской Республики, выявлено 37; досмотрено 11921 из Республики Южная Корея, выявлено – 12 человек; досмотрено 3653 – из Исламской Республики Иран, выявлено – 4",- говорится в сообщении.
Во всех случаях был проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки, уточняется в материале.
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