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Греческая церковь изменила отношение к мерам по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Греческая церковь изменила отношение к мерам по борьбе с коронавирусом

10:00 13.03.2020
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© REUTERS / Alexandros AvramidisЛюди, одетые в защитные маски, в Салониках, Греция
Люди, одетые в защитные маски, в Салониках, Греция
© REUTERS / Alexandros Avramidis
Люди, одетые в защитные маски, в Салониках, Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 13 мар - РИА Новости. Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним заявил, что греческая церковь не выступает против науки, ответственно относится к мерам профилактики коронавируса и полностью выполняет решения компетентных государственных органов относительно необходимых мер по охране общественного здоровья.
Синод Элладской православной церкви ранее заявил, что божественная евхаристия и причастие через общую чашу не могут быть причиной передачи болезни. Это вызвало критику многих представителей общественности. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, объявляя 11 марта о введении "жёстких профилактических мер для предотвращения распространения коронавируса", потребовал ограничить религиозные собрания и заявил, что ждет поддержки церковного руководства в общем деле.
Архиепископ Иероним после вмешательства премьера заявил об ответственном отношении к мерам профилактики коронавируса и обвинил "некоторые якобы элитарные центры в сознательном и искусственном смещении дискуссии в чисто духовные вопросы".
"Синод Элладской церкви с чувством ответственности перед Богом и греческим народом с первого момента выступил помощником и сторонником национальных усилий по предотвращению распространения коронавируса, информируя граждан в соответствии с инструкциями государства. Он также полностью выполнил решения компетентных государственных органов относительно необходимых мер по охране общественного здоровья, которые он выполнил и выполняет", - заявил Иероним Афинскому агентству новостей АМНА.
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По его словам, для церкви очевидно, что те, кто обеспокоен и напуган, и те, кто принадлежит к уязвимым группам населения, являются такими же верующими христианами, как и все остальные.
"Наша церковь никогда не выступала против науки и никогда не пыталась заменить ее. Но и наука никогда не пыталась заменить церковь в вопросах веры", - заявил архиепископ.
В Греции приняты жёсткие меры для предотвращения распространения коронавируса. Закрыты все учебные заведения, на две недели закрыты суды, кинотеатры, театры, фитнес-центры. Спортивные соревнования проходят без зрителей. Накануне без зрителей прошла церемония зажжения Олимпийского огня для XXXII летних Олимпийских игр в Токио.
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Архиепископ Афинский и всей Греции ИеронимКириакос МицотакисЭлладская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеВ мире
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