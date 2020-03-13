Греческая церковь изменила отношение к мерам по борьбе с коронавирусом

АФИНЫ, 13 мар - РИА Новости. Архиепископ Афинский и всей Греции Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним заявил, что греческая церковь не выступает против науки, ответственно относится к мерам профилактики коронавируса и полностью выполняет решения компетентных государственных органов относительно необходимых мер по охране общественного здоровья.

Синод Элладской православной церкви ранее заявил, что божественная евхаристия и причастие через общую чашу не могут быть причиной передачи болезни. Это вызвало критику многих представителей общественности. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис , объявляя 11 марта о введении "жёстких профилактических мер для предотвращения распространения коронавируса", потребовал ограничить религиозные собрания и заявил, что ждет поддержки церковного руководства в общем деле.

Архиепископ Иероним после вмешательства премьера заявил об ответственном отношении к мерам профилактики коронавируса и обвинил "некоторые якобы элитарные центры в сознательном и искусственном смещении дискуссии в чисто духовные вопросы".

"Синод Элладской церкви с чувством ответственности перед Богом и греческим народом с первого момента выступил помощником и сторонником национальных усилий по предотвращению распространения коронавируса, информируя граждан в соответствии с инструкциями государства. Он также полностью выполнил решения компетентных государственных органов относительно необходимых мер по охране общественного здоровья, которые он выполнил и выполняет", - заявил Иероним Афинскому агентству новостей АМНА.

По его словам, для церкви очевидно, что те, кто обеспокоен и напуган, и те, кто принадлежит к уязвимым группам населения, являются такими же верующими христианами, как и все остальные.

"Наша церковь никогда не выступала против науки и никогда не пыталась заменить ее. Но и наука никогда не пыталась заменить церковь в вопросах веры", - заявил архиепископ.