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Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске
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РИА Новости

Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске

09:59 13.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха Айсен Николаев
Глава Республики Саха Айсен Николаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Саха Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 13 мар – РИА Новости. Собак, которые на сегодня находятся в пункте передержки животных (ППЖ) города Якутска, усыплять запрещено, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем аккаунте в Twitter.
В пятницу глава Якутии принял меры по запрету эвтаназии животных в городском ППЖ, где был выявлен вирус бешенства.
"Запретил усыплять тех собак, которые сегодня находятся в пункте передержки животных города Якутска. Все 72 собаки будут находиться под контролем ветеринаров, клинический осмотр три раза в день", - заявил Николаев.
Ранее сообщалось, что, по информации департамента ветеринарии республики, в понедельник ветеринары усыпили в пункте свыше 70 собак и кошек. Позже на сайте ведомства данные о численности животных были изменены. В департаменте уточнили, что в пункте передержки размещены два контейнера. В одном находятся трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации, во втором – 153 трупа собак и 48 кошек, имевших контакт с бешеной собакой, доступ к нему в соответствии с требованиями СНИП закрыт.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева из-за резонансной ситуации поручила проверить данные экспертизы на бешенство, так как зоозащитники полагают, что ее могли подделать. Во вторник согласно поручению главы региона премьер республики Владимир Солодов подписал распоряжение правительства о формировании комиссии по проверке.
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