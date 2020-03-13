Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске

Запретил усыплять тех собак, которые сегодня находятся в пункте передержки животных г. Якутска. Все 72 собаки будут находиться под контролем ветеринаров, клинический осмотр 3 раза в день.

"Запретил усыплять тех собак, которые сегодня находятся в пункте передержки животных города Якутска. Все 72 собаки будут находиться под контролем ветеринаров, клинический осмотр три раза в день", - заявил Николаев.

Ранее сообщалось, что, по информации департамента ветеринарии республики, в понедельник ветеринары усыпили в пункте свыше 70 собак и кошек. Позже на сайте ведомства данные о численности животных были изменены. В департаменте уточнили, что в пункте передержки размещены два контейнера. В одном находятся трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации, во втором – 153 трупа собак и 48 кошек, имевших контакт с бешеной собакой, доступ к нему в соответствии с требованиями СНИП закрыт.