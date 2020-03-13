Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске

ЯКУТСК, 13 мар – РИА Новости. Собак, которые на сегодня находятся в пункте передержки животных (ППЖ) города Якутска, усыплять запрещено, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем аккаунте в Twitter.
В пятницу глава Якутии принял меры по запрету эвтаназии животных в городском ППЖ, где был выявлен вирус бешенства.
Запретил усыплять тех собак, которые сегодня находятся в пункте передержки животных г. Якутска. Все 72 собаки будут находиться под контролем ветеринаров, клинический осмотр 3 раза в день.— Айсен Николаев (@AisenNikolaev) March 13, 2020
"Запретил усыплять тех собак, которые сегодня находятся в пункте передержки животных города Якутска. Все 72 собаки будут находиться под контролем ветеринаров, клинический осмотр три раза в день", - заявил Николаев.
Ранее сообщалось, что, по информации департамента ветеринарии республики, в понедельник ветеринары усыпили в пункте свыше 70 собак и кошек. Позже на сайте ведомства данные о численности животных были изменены. В департаменте уточнили, что в пункте передержки размещены два контейнера. В одном находятся трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации, во втором – 153 трупа собак и 48 кошек, имевших контакт с бешеной собакой, доступ к нему в соответствии с требованиями СНИП закрыт.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева из-за резонансной ситуации поручила проверить данные экспертизы на бешенство, так как зоозащитники полагают, что ее могли подделать. Во вторник согласно поручению главы региона премьер республики Владимир Солодов подписал распоряжение правительства о формировании комиссии по проверке.