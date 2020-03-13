Кирилла Пуртова назначили на должность министра правительства Москвы

"Назначить Пуртова Кирилла Сергеевича на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности первого заместителя руководителя департамента городского имущества города Москвы", - говорится в документе.