Кирилла Пуртова назначили на должность министра правительства Москвы

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Кирилла Пуртова на должность министра правительства Москвы и руководителя департамента экономической политики и развития столицы, соответствующий указ появился на сайте мэра Москвы.
"Назначить Пуртова Кирилла Сергеевича на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности первого заместителя руководителя департамента городского имущества города Москвы", - говорится в документе.