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Кирилла Пуртова назначили на должность министра правительства Москвы
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РИА Новости

Кирилла Пуртова назначили на должность министра правительства Москвы

09:56 13.03.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на Москву. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Кирилла Пуртова на должность министра правительства Москвы и руководителя департамента экономической политики и развития столицы, соответствующий указ появился на сайте мэра Москвы.
"Назначить Пуртова Кирилла Сергеевича на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности первого заместителя руководителя департамента городского имущества города Москвы", - говорится в документе.
Мэр Москвы Сергей Собянин
6 марта, 19:37
Собянин уволил главу департамента экономической политики Москвы
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Сергей СобянинМоскваПолитика
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