В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

В четверг в ДНР сообщили об 11 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики около 60 мин, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.