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Мужчина ранил ножом пассажира поезда Владивосток — Москва
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РИА Новости

Мужчина ранил ножом пассажира поезда Владивосток — Москва

09:51 13.03.2020 (обновлено: 10:40 13.03.2020)
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© Кадр из видео УТ МВД России по СФОВ Красноярском крае сотрудники транспортной полиции задержали гражданина, ранившего ножом пассажира поезда "Владивосток – Москва"
В Красноярском крае сотрудники транспортной полиции задержали гражданина, ранившего ножом пассажира поезда Владивосток – Москва
© Кадр из видео УТ МВД России по СФО
В Красноярском крае сотрудники транспортной полиции задержали гражданина, ранившего ножом пассажира поезда "Владивосток – Москва"
КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Пассажир поезда Владивосток-Москва ранил другого пассажира в Красноярском крае, сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.
"В дежурную часть Сибирского линейного управления МВД России поступило сообщение о том, что в пассажирском поезде сообщением Владивосток – Москва произошел конфликт между двумя пассажирами и один из них ранил ножом попутчика", - говорится в сообщении.
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В ведомстве сообщили, что между двумя мужчинами произошел конфликт - один нелицеприятно высказался в отношении другого, за что получил удар в лицо, а вернувшись в вагон, нанес ему ножевое ранение в ногу. Пострадавший оказал активное сопротивление и скрылся от нападавшего.
Полицейские проводят проверку по факту. Нападавший мужчина был задержан. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. Он привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься после экспертизы, которая определит степень тяжести ранения пострадавшего.
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МоскваКрасноярский крайВладивостокПроисшествия
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