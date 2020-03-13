Мужчина ранил ножом пассажира поезда Владивосток — Москва

КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Пассажир поезда Пассажир поезда Владивосток Москва ранил другого пассажира в Красноярском крае , сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

"В дежурную часть Сибирского линейного управления МВД России поступило сообщение о том, что в пассажирском поезде сообщением Владивосток – Москва произошел конфликт между двумя пассажирами и один из них ранил ножом попутчика", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что между двумя мужчинами произошел конфликт - один нелицеприятно высказался в отношении другого, за что получил удар в лицо, а вернувшись в вагон, нанес ему ножевое ранение в ногу. Пострадавший оказал активное сопротивление и скрылся от нападавшего.