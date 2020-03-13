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Нефть подорожала на 2% после волатильной недели
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РИА Новости

Нефть подорожала на 2% после волатильной недели

09:46 13.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть поднимаются почти на 2% в пятницу утром после того, как котировки потеряли почти четверть своей стоимости с начала недели из-за опасений за переизбыток предложения сырья после срыва сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,93%, до 33,86 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,03%, до 32,14 доллара за баррель. С начала недели котировки потеряли около 20-25%, при этом снижение продолжается третью неделю подряд. В середине февраля нефть стоила 58 и 53 доллара соответственно.
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Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) и саудовская Saudi Aramco уже объявили о планах увеличить поставки нефти после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.
Одним из факторов риска на мировых рынках остается проблема распространения коронавируса COVID-2019 в мире. В мире заражены уже более 120 тысяч человек более чем в 100 странах. За пределами Китая крупные вспышки заболевания находятся в Италии, Иране, Южной Корее, обеспокоенность вызывает также ситуация в Испании, Франции, Германии и Великобритании.
Эксперты опасаются, что карантинные меры, связанные с коронавирусом, могут сдержать рост мировой экономики, что отразится на нефтяном спросе и может привести к переизбытку предложения.
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РоссияЦены на нефтьBrentЭкономика
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