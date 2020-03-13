В Приморье запустили "горячую линию" по коронавирусу

"Ее номер – 8 (423) 260-50-98. Колл-центр располагается на базе Центра медицины катастроф Приморья. Специалисты ответят на вопросы об эпидемиологической ситуации и мерах, предпринимаемых по защите от ввоза инфекции на территорию нашей страны и региона, в частности. Кроме этого, обратившихся проинформируют о возможных инфекциях при выезде за границу и мерах профилактики новой болезни", – говорится в сообщении.