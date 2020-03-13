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В Приморье запустили "горячую линию" по коронавирусу
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РИА Новости

В Приморье запустили "горячую линию" по коронавирусу

09:44 13.03.2020
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 мар - РИА Новости. "Горячая линия" для вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, открыта в Приморье, сообщает правительство региона.
"Ее номер – 8 (423) 260-50-98. Колл-центр располагается на базе Центра медицины катастроф Приморья. Специалисты ответят на вопросы об эпидемиологической ситуации и мерах, предпринимаемых по защите от ввоза инфекции на территорию нашей страны и региона, в частности. Кроме этого, обратившихся проинформируют о возможных инфекциях при выезде за границу и мерах профилактики новой болезни", – говорится в сообщении.
Город Нур-Султан
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Обратиться по теме коронавируса также можно по телефону "горячей линии" Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43, консультация доступна и на китайском языке.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Приморский крайОбщество
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