В Туве единогласно поддержали поправки к Конституции

КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Депутаты Верховного Хурала Депутаты Верховного Хурала Тувы в пятницу на очередной сессии единогласно одобрили закон о поправках в конституцию , "за" проголосовали 30 из 30 присутствующих, сообщили РИА Новости в парламенте.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

На заседании республиканского парламента присутствовали 30 депутатов.

"За" проголосовали 30 из 30 присутствующих", - сказала собеседница агентства.

Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.