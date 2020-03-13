Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-13T09:42+0300
https://ria.ru/20200313/1568529223.html
В Туве единогласно поддержали поправки к Конституции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:232:3072:1960_1036x0_80_0_0_9434b89a773314862938a62579ca57b2.jpg
РИА Новости

В Туве единогласно поддержали поправки к Конституции

09:41 13.03.2020 (обновлено: 09:42 13.03.2020)
220
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Депутаты Верховного Хурала Тувы в пятницу на очередной сессии единогласно одобрили закон о поправках в конституцию, "за" проголосовали 30 из 30 присутствующих, сообщили РИА Новости в парламенте.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
На заседании республиканского парламента присутствовали 30 депутатов.
"За" проголосовали 30 из 30 присутствующих", - сказала собеседница агентства.
Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
Президент России Владимир Путин
12 марта, 12:36
Песков объяснил согласие Путина с поправкой о президентских сроках
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
10100223
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФРеспублика ТываПолитика
Рекомендуем
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
Конституция РФ
Депутаты Ленинградской области поддержали поправки в Конституцию
Выдающийся итальянский кинорежиссёр Федерико Феллини
Выставка к 100-летию Федерико Феллини открылась в Музее кино на ВДНХ
Депутаты на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ
Все региональные парламенты поддержали закон о поправке в Конституцию
Молодой человек держит книгу конституции Российской Федерации
Совфед получил итоги голосования регионов по поправкам в Конституцию
Конституция РФ
Ярославские депутаты одобрили поправки к Конституции
Здание Национального совета Словацкой Республики
Четыре партии в Словакии договорились о создании правящей коалиции
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Уругвай подтвердил первые четыре случая коронавируса в стране
Конституция Российской Федерации
Тамбовская облдума поддержала поправки в Конституцию
Конституция РФ
Госсобрание Мордовии поддержало поправки в Конституцию
Конституция РФ
В Северной Осетии депутаты одобрили поправки в Конституцию
Конституция РФ
Депутаты Тульской облдумы поддержали поправки в Конституцию
Президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркмении посоветовал защищаться от вирусов дымом гармалы
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил влияние коронавируса на голосование по поправкам
Конституция РФ
В Кремле следили за голосованием в регионах по поправке в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
00:31В Польше скончался второй пациент с коронавирусом
00:27В минздраве США подшутили над скупающими туалетную бумагу из-за COVID
00:24NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
Лента новостейМолния