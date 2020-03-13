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В Иркутске возбудили дело из-за падения сосульки на девочку
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РИА Новости

В Иркутске возбудили дело из-за падения сосульки на девочку

09:36 13.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОчистка крыш от наледи
Очистка крыш от наледи
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Очистка крыш от наледи. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как семилетняя девочка получила серьезные травмы головы при падении сосульки с крыши здания в Иркутске, сообщается на сайте СК РФ.
Следствие установило, что 9 марта на девочку с крыши здания коммерческого предприятия упала сосулька. Девочку доставили в больницу, где ей диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом теменной и затылочной кости справа.
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"Следственными органами СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления... (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что устанавливаются лица, ответственные за обслуживание здания. "Расследование уголовного дела продолжается", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьИркутскПроисшествия
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