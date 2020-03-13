В Иркутске возбудили дело из-за падения сосульки на девочку

Следствие установило, что 9 марта на девочку с крыши здания коммерческого предприятия упала сосулька. Девочку доставили в больницу, где ей диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом теменной и затылочной кости справа.
22 января 2019, 11:19Береги голову смолоду: как борются с сосульками в разных странах
"Следственными органами СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления... (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что устанавливаются лица, ответственные за обслуживание здания. "Расследование уголовного дела продолжается", - добавляется в сообщении.