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Названы регионы-аутсайдеры экологического рейтинга по итогам зимы
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РИА Новости

Названы регионы-аутсайдеры экологического рейтинга по итогам зимы

09:32 13.03.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинТрубы
Трубы
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Трубы. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Свердловская, Иркутская и Челябинская области заняли последние строчки в Национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2019-2020 года, говорится в сообщении составителей рейтинга общероссийской общественной организации "Зеленый патруль".
Национальный экологический рейтинг субъектов РФ составляется с 2008 года по сезонам: зима, весна, лето, осень. Эксперты ранжируют 85 регионов России.
Согласно итогам зимнего рейтинга тройка регионов-аутсайдеров выглядит так: Свердловская область, Челябинская область, Иркутская область.
"В Иркутской области, к сожалению, программа ликвидации накопленного ущерба Байкальского ЦБК так и буксует на месте. Первого февраля мы должны были увидеть план практических мероприятий. Двадцать девятого февраля так его и не дождались... Добавьте к этому проблему ртутного загрязнения в городе Усолье-Сибирское", - приводятся в релизе слова руководителя "Зеленого патруля" Андрея Нагибина.
Составители рейтинга также упомянули в качестве проблемного Красноярский край, где этой зимой жители города отмечали загрязнение воздуха. Регион опустился на два пункта относительно осеннего рейтинга и занял 82-ю строчку.
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Самый значительный взлет в рейтинге произошел у Нижегородской области.
"Нижегородская область за два сезона поднялась в рейтинге на 12 позиций (за осень - плюс четыре, за зиму - плюс восемь). Это огромный рывок для промышленного региона. Ликвидация экологического ущерба, накопленного десятилетиями еще с советского периода, повлияла на результат", - приводятся в релизе слова Нагибина.
Лидерами рейтинга остались Тамбовская и Белгородская области, а также Республика Алтай. Москва заняла пятое место, а Санкт-Петербург - десятое.
Создатели рейтинга поясняют, что в десятке лидеров традиционно находятся передовые сельскохозяйственные регионы, где нет большого уровня промышленного загрязнения, отдаленные малонаселенные регионы и два крупнейших города страны: Москва и Санкт-Петербург. Уровень финансирования природоохранных программ в последних на порядки выше, соответственно, и результат есть.
Национальный экологический рейтинг отражает актуальное состояние экологии в субъектах РФ на отчетный период, поскольку в основу его расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. Таким образом, расчет рейтинга производится в режиме онлайн, в отличие от других рейтингов, где учитываются данные прошлых лет и на обработку данных уходит минимум несколько месяцев.
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РоссияИркутская областьЧелябинская областьОбщество
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