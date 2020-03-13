Названы регионы-аутсайдеры экологического рейтинга по итогам зимы

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Свердловская, Иркутская и Челябинская области заняли последние строчки в Национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2019-2020 года, говорится в сообщении составителей рейтинга общероссийской общественной организации "Зеленый патруль".

Национальный экологический рейтинг субъектов РФ составляется с 2008 года по сезонам: зима, весна, лето, осень. Эксперты ранжируют 85 регионов России.

"В Иркутской области, к сожалению, программа ликвидации накопленного ущерба Байкальского ЦБК так и буксует на месте. Первого февраля мы должны были увидеть план практических мероприятий. Двадцать девятого февраля так его и не дождались... Добавьте к этому проблему ртутного загрязнения в городе Усолье-Сибирское", - приводятся в релизе слова руководителя "Зеленого патруля" Андрея Нагибина.

Составители рейтинга также упомянули в качестве проблемного Красноярский край , где этой зимой жители города отмечали загрязнение воздуха. Регион опустился на два пункта относительно осеннего рейтинга и занял 82-ю строчку.

Самый значительный взлет в рейтинге произошел у Нижегородской области.

"Нижегородская область за два сезона поднялась в рейтинге на 12 позиций (за осень - плюс четыре, за зиму - плюс восемь). Это огромный рывок для промышленного региона. Ликвидация экологического ущерба, накопленного десятилетиями еще с советского периода, повлияла на результат", - приводятся в релизе слова Нагибина.

Лидерами рейтинга остались Тамбовская и Белгородская области, а также Республика Алтай. Москва заняла пятое место, а Санкт-Петербург - десятое.

Создатели рейтинга поясняют, что в десятке лидеров традиционно находятся передовые сельскохозяйственные регионы, где нет большого уровня промышленного загрязнения, отдаленные малонаселенные регионы и два крупнейших города страны: Москва и Санкт-Петербург. Уровень финансирования природоохранных программ в последних на порядки выше, соответственно, и результат есть.