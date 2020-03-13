На Урале мошенницу приговорили к колонии за "снятие порчи"

По данным прокуратуры, подсудимая в декабре 2018 года на улице убедила незнакомую пожилую женщину в том, что на нее и ее родственников наложена порча, и сообщила, что поможет ее снять. Она провела якобы магические обряды исцеления и снятия порчи, и попросила женщину за это принести денежные средства и ювелирные изделия. Пенсионерка сняла из банка около 1,7 миллиона рублей, взяла из дома 200 тысяч рублей, а также ювелирные изделия на сумму 36 тысяч рублей, и отдала мошеннице, которая после получения имущества скрылась.