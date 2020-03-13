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2020-03-13T09:25+0300
https://ria.ru/20200313/1568528491.html
На Урале мошенницу приговорили к колонии за "снятие порчи"
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РИА Новости

На Урале мошенницу приговорили к колонии за "снятие порчи"

09:25 13.03.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар – РИА Новости. Суд приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима гражданку республики Молдова, которая выманила у жительницы Челябинской области почти 2 миллиона рублей за якобы снятие порчи с нее и ее родственников, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, подсудимая в декабре 2018 года на улице убедила незнакомую пожилую женщину в том, что на нее и ее родственников наложена порча, и сообщила, что поможет ее снять. Она провела якобы магические обряды исцеления и снятия порчи, и попросила женщину за это принести денежные средства и ювелирные изделия. Пенсионерка сняла из банка около 1,7 миллиона рублей, взяла из дома 200 тысяч рублей, а также ювелирные изделия на сумму 36 тысяч рублей, и отдала мошеннице, которая после получения имущества скрылась.
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"Орджоникидзевским районным судом Магнитогорска вынесен приговор в отношении гражданки республики Молдова. Виновной назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), уточняется в сообщении.
Также судом удовлетворены исковые требования потерпевшей в размере около 2 миллионов рублей, добавляется в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу, поясняет надзорное ведомство.
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МагнитогорскМолдавияЧелябинская областьПроисшествия
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