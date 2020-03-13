Австрия приостановит железнодорожное сообщение со Словакией и Чехией

ВЕНА, 13 мар - РИА Новости. Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB) в среду заявили, что прекращают железнодорожное сообщение со Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB) в среду заявили, что прекращают железнодорожное сообщение со Словакией Чехией в связи с закрытием границ в рамках борьбы с коронавирусом

Согласно официальным данным, в Чехии зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом, в Словакии - семь. В Австрии заболел 361 человек.

ÖBB в среду сообщили, что из-за коронавируса прекращают движение поездов из Италии на своей территории вплоть до дальнейшего распоряжения.

"С 13 марта 07.00 между Австрией и Словакией больше не будут ходить поезда. Поездки на поезде в Чешскую республику прекратятся с 14 марта 00.00", - сообщили в ÖBB.

Отмечается, что чешский RegioJet также останавливает движение своих поездов в Австрию.

В австрийской ÖBB сообщили, что все билеты в Словакию, Чехию, а также Польшу (в обоих направлениях), действительные до 3 апреля, можно будет вернуть. То же распространяется на ночной поезд NJ 457 до Берлина

Меры вводятся на неопределённое время. Грузовые перевозки при этом пока продолжаются по всем направлениям, чтобы гарантировать надежное снабжение Европы товарами.