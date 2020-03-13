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Австрия приостановит железнодорожное сообщение со Словакией и Чехией
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РИА Новости

Австрия приостановит железнодорожное сообщение со Словакией и Чехией

09:21 13.03.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЦентральный железнодорожный вокзал Берлина
Центральный железнодорожный вокзал Берлина
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 13 мар - РИА Новости. Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB) в среду заявили, что прекращают железнодорожное сообщение со Словакией и Чехией в связи с закрытием границ в рамках борьбы с коронавирусом.
Согласно официальным данным, в Чехии зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом, в Словакии - семь. В Австрии заболел 361 человек.
ÖBB в среду сообщили, что из-за коронавируса прекращают движение поездов из Италии на своей территории вплоть до дальнейшего распоряжения.
"С 13 марта 07.00 между Австрией и Словакией больше не будут ходить поезда. Поездки на поезде в Чешскую республику прекратятся с 14 марта 00.00", - сообщили в ÖBB.
Отмечается, что чешский RegioJet также останавливает движение своих поездов в Австрию.
В австрийской ÖBB сообщили, что все билеты в Словакию, Чехию, а также Польшу (в обоих направлениях), действительные до 3 апреля, можно будет вернуть. То же распространяется на ночной поезд NJ 457 до Берлина.
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Меры вводятся на неопределённое время. Грузовые перевозки при этом пока продолжаются по всем направлениям, чтобы гарантировать надежное снабжение Европы товарами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19ПольшаЧехияАвстрияСловакияИталияБерлин (город)В мире
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