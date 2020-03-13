Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T09:18+0300
https://ria.ru/20200313/1568528191.html
Перу приостановит прием рейсов из Европы и Азии из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/154760/83/1547608365_0:0:3207:1804_1036x0_80_0_0_190614b7e5982537e452892da3f77381.jpg
РИА Новости

Перу приостановит прием рейсов из Европы и Азии из-за коронавируса

09:18 13.03.2020
680
© AP Photo / Martin MejiaЛима
Лима
© AP Photo / Martin Mejia
Лима. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Власти Перу приняли решение о приостановке приема авиарейсов из Европы и Азии в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте правительства страны.
Как сообщается, данное решение было принято по результатам заседания межведомственной комиссии, специально созданной для координации усилий, направленных на профилактику, защиту и контроль за распространением коронавируса.
Альпинисты в районе горы Эверест
Вчера, 09:13Туризм
В Непале и Китае отменили туры на Эверест из-за коронавируса
"Комиссия согласилась ... приостановить прием рейсов из Европы и Азии, чтобы усилить превентивные меры во избежание распространения коронавируса", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что начало учебного года в Перу будет отложено на 30 марта из-за коронавируса. В четверг министерство образования страны сообщило, что эта мера также коснется государственных и частных университетов.
Президент Перу Мартин Вискарра сообщил в четверг, что правительство приняло решение о запрете проведения любых мероприятий, численностью более 300 человек.
Согласно последним данным минздрава на утро четверга, числа заразившихся коронавирусом в Перу возросло до 22.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
2 марта, 16:06
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
201000
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Мартин ВискарраЕвропаПеруВ мире
Рекомендуем
Центральный железнодорожный вокзал Берлина
Австрия приостановит железнодорожное сообщение со Словакией и Чехией
Тест-система для обнаружения коронавируса
Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
Старый город в Таллине
В Эстонии объявили ЧП из-за распространения коронавируса
Альпинисты в районе горы Эверест
В Непале и Китае отменили туры на Эверест из-за коронавируса
Прибытие граждан Италии, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess
Сингапур запретил въезд из ряда европейских стран из-за коронавируса
Медики в защитных костюмах
Глава МВД Австралии заразился коронавирусом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
В Петербурге приняли меры по борьбе с распространением коронавируса
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров дал советы, как не заразиться коронавирусом
Отдых в Санкт-Моритце (Швейцария)
Швейцария запрещает въезд туристам из Италии и ужесточает контроль
Пассажирский самолет в аэропорту
В РСТ предсказали "массовый падеж" на рынке туризма
Дезинфекция объектов в городе Мешхед, Иран
В Мексике число больных коронавирусом выросло до 15 человек
Сотрудница лаборатории за работой
Президент Гватемалы сообщил о первом случае коронавируса в стране
Выдающийся итальянский кинорежиссёр Федерико Феллини
Выставка к 100-летию Федерико Феллини открылась в Музее кино на ВДНХ
Люди, одетые в защитные маски, в Салониках, Греция
Греческая церковь изменила отношение к мерам по борьбе с коронавирусом
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Уругвай подтвердил первые четыре случая коронавируса в стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
00:31В Польше скончался второй пациент с коронавирусом
00:27В минздраве США подшутили над скупающими туалетную бумагу из-за COVID
00:24NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
00:09США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова
Лента новостейМолния