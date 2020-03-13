Перу приостановит прием рейсов из Европы и Азии из-за коронавируса

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Власти Власти Перу приняли решение о приостановке приема авиарейсов из Европы Азии в рамках борьбы с распространением коронавируса , сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте правительства страны.

Как сообщается, данное решение было принято по результатам заседания межведомственной комиссии, специально созданной для координации усилий, направленных на профилактику, защиту и контроль за распространением коронавируса.

"Комиссия согласилась ... приостановить прием рейсов из Европы и Азии, чтобы усилить превентивные меры во избежание распространения коронавируса", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что начало учебного года в Перу будет отложено на 30 марта из-за коронавируса. В четверг министерство образования страны сообщило, что эта мера также коснется государственных и частных университетов.

Президент Перу Мартин Вискарра сообщил в четверг, что правительство приняло решение о запрете проведения любых мероприятий, численностью более 300 человек.

Согласно последним данным минздрава на утро четверга, числа заразившихся коронавирусом в Перу возросло до 22.