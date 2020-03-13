Роскачество рассказало, какое вино помогает сбросить лишний вес

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сухие Сухие вина помогают при диете, им стоит отдавать предпочтение, если есть желание сбросить лишний вес, но с занятиями спортом не стоит сочетать даже умеренное употребление вина, говорится в сообщении Роскачества.

"Эксперты Роскачества утверждают: худеющим лучше отдавать предпочтение сухим винам — в нем нет сахара. При диете точно не стоит употреблять крепкие алкогольные напитки, такие как виски, коньяк, ром и так далее, поскольку они очень калорийны", — говорится в сообщении организации.

Еще один тренд мирового винного потребления — легкие вина с небольшим содержанием алкоголя: в России вином не может называться продукт с крепостью ниже восьми процентов, и первое вино такой крепости уже было выпущено на Кубани, говорится в сообщении.

Что касается сладких крепких вин, которые могут содержать до 19-20 процентов алкоголя, то их потребление стало выходить из моды еще в прошлом веке. "Если уж вы решили выпить бокальчик, лучше всего сделать это в качестве дижестива из специального бокала небольшого размера", — советуют в Роскачестве.

В вине нужно знать меру. "Одного, максимум двух бокалов вина за обедом или ужином вполне достаточно, чтобы получить гастрономические впечатления от сочетания еды с вином и не перебрать с алкоголем", — говорит руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.