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Роскачество рассказало, какое вино помогает сбросить лишний вес
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РИА Новости

Роскачество рассказало, какое вино помогает сбросить лишний вес

09:18 13.03.2020 (обновлено: 13:59 13.03.2020)
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© Фото : пресс-служба Министерства курортов Краснодарского краяКубанское вино
Кубанское вино
© Фото : пресс-служба Министерства курортов Краснодарского края
Кубанское вино. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сухие вина помогают при диете, им стоит отдавать предпочтение, если есть желание сбросить лишний вес, но с занятиями спортом не стоит сочетать даже умеренное употребление вина, говорится в сообщении Роскачества.
"Эксперты Роскачества утверждают: худеющим лучше отдавать предпочтение сухим винам — в нем нет сахара. При диете точно не стоит употреблять крепкие алкогольные напитки, такие как виски, коньяк, ром и так далее, поскольку они очень калорийны", — говорится в сообщении организации.
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Еще один тренд мирового винного потребления — легкие вина с небольшим содержанием алкоголя: в России вином не может называться продукт с крепостью ниже восьми процентов, и первое вино такой крепости уже было выпущено на Кубани, говорится в сообщении.
Что касается сладких крепких вин, которые могут содержать до 19-20 процентов алкоголя, то их потребление стало выходить из моды еще в прошлом веке. "Если уж вы решили выпить бокальчик, лучше всего сделать это в качестве дижестива из специального бокала небольшого размера", — советуют в Роскачестве.
В вине нужно знать меру. "Одного, максимум двух бокалов вина за обедом или ужином вполне достаточно, чтобы получить гастрономические впечатления от сочетания еды с вином и не перебрать с алкоголем", — говорит руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.
Но даже умеренное употребление вина не стоит сочетать с занятиями спортом. "Среди известных спортсменов немало любителей вина и даже владельцев собственных винных брендов, но им вряд ли придет в голову употреблять вино перед тренировкой", — отмечают эксперты.
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