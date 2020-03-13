В Непале и Китае отменили туры на Эверест из-за коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – РИА Новости. Китай и Непал отменили разрешения на восхождение на Эверест из-за коронавируса, сообщают местные СМИ.

В прошлом году на Эверест поднялось рекордное число альпинистов - 885 человек, в том числе 644 из Непала и 241 из Тибета.

Как сообщили изданию The Himalayan Times организаторы экспедиции, Китай в преддверии весеннего сезона восхождения на самую высокую вершину мира в пятницу отменил разрешения на восхождение на Эверест из-за коронавируса

Власти Китая "сообщили нам, что гора закроется с северной стороны", сказал изданию Лукас Фуртенбах из австрийской компании Furtenbach Adventures.

В свою очередь, правительство Непала сообщило, что отменяет все разрешения на восхождение с 14 марта по 30 апреля.

"Мы приняли решение приостановить все туристические визы до 30 апреля", - приводит издание South China Morning Post слова секретаря канцелярии премьер-министра Нараян Прасад Бидари.

Он также рекомендовал иностранцам, которые прибудут в Непал начиная с 14 марта, оставаться в карантине в течение двух недель.