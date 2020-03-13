В Непале и Китае отменили туры на Эверест из-за коронавируса

В прошлом году на Эверест поднялось рекордное число альпинистов - 885 человек, в том числе 644 из Непала и 241 из Тибета.
Как сообщили изданию The Himalayan Times организаторы экспедиции, Китай в преддверии весеннего сезона восхождения на самую высокую вершину мира в пятницу отменил разрешения на восхождение на Эверест из-за коронавируса.
Власти Китая "сообщили нам, что гора закроется с северной стороны", сказал изданию Лукас Фуртенбах из австрийской компании Furtenbach Adventures.
В свою очередь, правительство Непала сообщило, что отменяет все разрешения на восхождение с 14 марта по 30 апреля.
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"Мы приняли решение приостановить все туристические визы до 30 апреля", - приводит издание South China Morning Post слова секретаря канцелярии премьер-министра Нараян Прасад Бидари.
Он также рекомендовал иностранцам, которые прибудут в Непал начиная с 14 марта, оставаться в карантине в течение двух недель.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.