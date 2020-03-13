Тур Боба Дилана в Японии отменили на фоне ситуации с коронавирусом

ТОКИО, 13 мар – РИА Новости. Концертный тур американского поэта и музыканта Боба Дилана в Японии отменен на фоне угрозы распространения коронавируса.
"С большим сожалением мы вынуждены сообщить об отмене шоу Боба Дилана, Людовико Эйнауди и группы The Hu в связи непредвиденными обстоятельствами", - отмечается в сообщении компании-организатора Udo Artists Inc.
В настоящее время в Японии, где официально подтверждено 1387 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, в целях предотвращения распространения вируса отменены массовые мероприятия, концерты, закрыты школы. Крупнейшие парки развлечений в стране – токийские Disneyland и DisneySea, а также осакский Universal Studios Japan – объявили, что не будут возобновлять работу до, как минимум, 22 марта.
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