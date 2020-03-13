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2020-03-13T09:10+0300
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Тур Боба Дилана в Японии отменили на фоне ситуации с коронавирусом
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РИА Новости

Тур Боба Дилана в Японии отменили на фоне ситуации с коронавирусом

09:10 13.03.2020
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© AP Photo / Chris Pizzello, FileАмериканский певец Боб Дилан
Американский певец Боб Дилан
© AP Photo / Chris Pizzello, File
Американский певец Боб Дилан. Архивное фото
ТОКИО, 13 мар – РИА Новости. Концертный тур американского поэта и музыканта Боба Дилана в Японии отменен на фоне угрозы распространения коронавируса.
"С большим сожалением мы вынуждены сообщить об отмене шоу Боба Дилана, Людовико Эйнауди и группы The Hu в связи непредвиденными обстоятельствами", - отмечается в сообщении компании-организатора Udo Artists Inc.
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Альбом Боба Дилана вошел в топ-30 русского iTunesНа 27-м месте в списке самых продаваемых альбомов оказался сборник Dylan (Deluxe Version), в который вошли 22 песни, записанные в 1963-1969 годах.
Концертный тур Боба Дилана в Японии должен был пройти с 1 по 24 апреля. Только в Токио и Осаке ожидалось около 15 концертов певца.
В настоящее время в Японии, где официально подтверждено 1387 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, в целях предотвращения распространения вируса отменены массовые мероприятия, концерты, закрыты школы. Крупнейшие парки развлечений в стране – токийские Disneyland и DisneySea, а также осакский Universal Studios Japan – объявили, что не будут возобновлять работу до, как минимум, 22 марта.
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