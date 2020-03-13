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2020-03-13T09:02+0300
https://ria.ru/20200313/1568527671.html
В ДНР заявили об обстреле силовиками участка разведения сил
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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле силовиками участка разведения сил

09:02 13.03.2020
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© Алексей КуденкоОполченцы у стелы на въезде в Донецк
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
© Алексей Куденко
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли участок разведения сил в Донбассе в районе населенного пункта Петровское и окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 7.25 (совпадает с мск) было зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Богдановка - Петровское в пределах участка разведения №3. Применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В 7.30 был зафиксирован обстрел по направлению Жованка - Зайцево (населенный пункт на окраине Горловки - ред.), выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Ополченцы и силовики уже дважды отводили силы от линии соприкосновения в районе Петровского. Первый раз разведение сил провели в 2016 году, однако вскоре силовики вернулись на оставленные позиции.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ДонбассСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаВ мире
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