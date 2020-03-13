Правительству Киргизии запретили командировки в ряд стран

"Премьер-министр дал поручение отменить все заграничные командировки сотрудников аппарата правительства Киргизии, министерств и ведомств в страны, где есть риск заражения опасной инфекцией", - заявил представитель пресс-службы.

Он отметил, что по указу премьера "поездки за рубеж должны осуществляться только по важным для государства мероприятиям и только в страны с положительной эпидемиологической ситуацией".