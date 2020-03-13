Правительству Киргизии запретили командировки в ряд стран

БИШКЕК, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил отменить все заграничные командировки членов кабмина в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии коронавируса в мире, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе правительства страны.
"Премьер-министр дал поручение отменить все заграничные командировки сотрудников аппарата правительства Киргизии, министерств и ведомств в страны, где есть риск заражения опасной инфекцией", - заявил представитель пресс-службы.
Он отметил, что по указу премьера "поездки за рубеж должны осуществляться только по важным для государства мероприятиям и только в страны с положительной эпидемиологической ситуацией".
По данным Минздрава, на территории Киргизии не выявлено ни одного случая инфицирования новым типом коронавируса. Под наблюдением врачей находятся более 500 человек. В стране создан республиканский штаб по реагированию на случаи возможного заражения. Граница с Китаем временно закрыта, на других границах проверяют всех въезжающих в страну с помощью тепловизоров. Всех приезжающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией отправляют на двухнедельный карантин.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.