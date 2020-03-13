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2020-03-13T08:59+0300
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Посольство в Греции призвало моряков к осторожности при поиске работы
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РИА Новости

Посольство в Греции призвало моряков к осторожности при поиске работы

08:59 13.03.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникФрегат "Адмирал Макаров" в порту острова Корфу в Греции
Фрегат Адмирал Макаров в порту острова Корфу в Греции
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Фрегат "Адмирал Макаров" в порту острова Корфу в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 13 мар - РИА Новости. Посольство России в Греции сообщило, что в греческих тюрьмах содержатся 26 россиян, обвиняемых или осужденных за незаконную перевозку по морю мигрантов с территории Турции, и призвало российских моряков быть осторожными при поиске работы.
"Консульский отдел посольства активно занимается вопросами находящихся здесь под стражей моряков. Оказываем им консультативное содействие в рамках своей компетенции, которая, однако, является ограниченной", - говорится в сообщении посольства на его странице в Facebook.
"Российские дипломаты не могут выполнять функции адвокатов обвиняемых. Отслеживаем соблюдение процессуальных прав граждан. Следим за обеспечением удовлетворительных условий содержания в тюрьме, в случае необходимости ходатайствуем об их улучшении. Передаем задержанным списки греческих адвокатских контор и информацию о порядке передачи лиц, осужденных за рубежом, для отбывания наказания на территории России. Посещаем росграждан в тюрьмах. При необходимости вступаем в контакт с их родственниками", - говорится в сообщении.
Посольство сообщило, что власти Греции реагируют на запросы о предоставлении информации, но в то же время детали расследования компетентные органы страны не раскрывают.
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"Как показывает практика, нередко иностранные граждане, приговоренные греческим правосудием к весьма длительным срокам заключения за незаконный ввоз мигрантов (порой на сотни лет), освобождаются досрочно, но в любом случае фактический срок пребывания в тюрьме исчисляется годами. Принятие решений о досрочном освобождении является, разумеется, исключительной прерогативой греческой стороны; третьи страны не могут каким-либо образом влиять на этот процесс", - отмечает посольство.
"Призываем российских моряков быть предельно осторожными при поиске работы за рубежом, чтобы не оказаться втянутыми в противозаконную деятельность", - говорится в сообщении.
Греческие суды приговаривают за нелегальную перевозку мигрантов к сотням лет тюрьмы. Так, в январе этого года двое российских моряков получили сроки по 395 лет за перевозку нелегалов и были приговорены также к штрафу в 6 миллионов евро за незаконную перевозку мигрантов.
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