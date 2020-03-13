Посольство в Греции призвало моряков к осторожности при поиске работы

АФИНЫ, 13 мар - РИА Новости. Посольство России в Посольство России в Греции сообщило, что в греческих тюрьмах содержатся 26 россиян, обвиняемых или осужденных за незаконную перевозку по морю мигрантов с территории Турции, и призвало российских моряков быть осторожными при поиске работы.

"Консульский отдел посольства активно занимается вопросами находящихся здесь под стражей моряков. Оказываем им консультативное содействие в рамках своей компетенции, которая, однако, является ограниченной", - говорится в сообщении посольства на его странице в Facebook

"Российские дипломаты не могут выполнять функции адвокатов обвиняемых. Отслеживаем соблюдение процессуальных прав граждан. Следим за обеспечением удовлетворительных условий содержания в тюрьме, в случае необходимости ходатайствуем об их улучшении. Передаем задержанным списки греческих адвокатских контор и информацию о порядке передачи лиц, осужденных за рубежом, для отбывания наказания на территории России. Посещаем росграждан в тюрьмах. При необходимости вступаем в контакт с их родственниками", - говорится в сообщении.

Посольство сообщило, что власти Греции реагируют на запросы о предоставлении информации, но в то же время детали расследования компетентные органы страны не раскрывают.

"Как показывает практика, нередко иностранные граждане, приговоренные греческим правосудием к весьма длительным срокам заключения за незаконный ввоз мигрантов (порой на сотни лет), освобождаются досрочно, но в любом случае фактический срок пребывания в тюрьме исчисляется годами. Принятие решений о досрочном освобождении является, разумеется, исключительной прерогативой греческой стороны; третьи страны не могут каким-либо образом влиять на этот процесс", - отмечает посольство.

"Призываем российских моряков быть предельно осторожными при поиске работы за рубежом, чтобы не оказаться втянутыми в противозаконную деятельность", - говорится в сообщении.