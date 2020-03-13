В Челябинской области директора оштрафовали за оскорбление учителя

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар – РИА Новости. Суш оштрафовал на 10 тысяч рублей директора школы в Суш оштрафовал на 10 тысяч рублей директора школы в Челябинской области , который в образовательном учреждении нецензурно высказался в отношении преподавателя, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.

Прокуратурой Миасса проведена проверка по обращению местного жителя об оскорблении на рабочем месте. Установлено, что в декабре 2019 года в школе между преподавателем и директором образовательного учреждения произошел конфликт из-за несвоевременной выплаты заработной платы. В ходе конфликта директор школы нецензурно оскорбил преподавателя.

По итогам проверки прокурором в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление), поясняет прокуратура.

"Мировым судьей судебного участка №9 города Миасса должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.