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В Челябинской области директора оштрафовали за оскорбление учителя
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РИА Новости

В Челябинской области директора оштрафовали за оскорбление учителя

08:57 13.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель в классе школы
Учитель в классе школы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар – РИА Новости. Суш оштрафовал на 10 тысяч рублей директора школы в Челябинской области, который в образовательном учреждении нецензурно высказался в отношении преподавателя, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.
Прокуратурой Миасса проведена проверка по обращению местного жителя об оскорблении на рабочем месте. Установлено, что в декабре 2019 года в школе между преподавателем и директором образовательного учреждения произошел конфликт из-за несвоевременной выплаты заработной платы. В ходе конфликта директор школы нецензурно оскорбил преподавателя.
По итогам проверки прокурором в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление), поясняет прокуратура.
"Мировым судьей судебного участка №9 города Миасса должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Постановление не вступило в законную силу, уточняется в сообщении.
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Челябинская областьОбразование - ОбществоПроисшествия
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