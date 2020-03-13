Швеция изготовит детали для российских ракет "Союз"

"АО "Главкосмос пусковые услуги" и компания RUAG Space подписали долгосрочное соглашение о поставке адаптеров полезной нагрузки и систем отделения для ракет-носителей "Союз-2", — говорится в сообщении на сайте компании.

Компания изготовит адаптеры для нескольких пусков. Продукция RUAG производится в Линчёпинге в Швеции.