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РИА Наука
2020-03-13T17:15+0300
https://ria.ru/20200313/1568527338.html
Швеция изготовит детали для российских ракет "Союз"
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РИА Новости

Швеция изготовит детали для российских ракет "Союз"

08:54 13.03.2020 (обновлено: 17:15 13.03.2020)
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© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б
© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Системы крепления спутников для коммерческих запусков на российских ракетах "Союз" изготовят в Швеции, сообщает компания "Главкосмос пусковые услуги".
"АО "Главкосмос пусковые услуги" и компания RUAG Space подписали долгосрочное соглашение о поставке адаптеров полезной нагрузки и систем отделения для ракет-носителей "Союз-2", — говорится в сообщении на сайте компании.
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Компания изготовит адаптеры для нескольких пусков. Продукция RUAG производится в Линчёпинге в Швеции.
RUAG Space более 30 лет производит адаптеры полезной нагрузки и системы отделения, используемые на коммерческих ракетах-носителях. Модульные адаптеры производства RUAG Space изготовлены из алюминиевых или композитных материалов. Они позволяют установить большинство имеющихся на рынке спутников на любую ракету-носитель.
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Василий П.
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