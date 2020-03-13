Швеция изготовит детали для российских ракет "Союз"

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Системы крепления спутников для коммерческих запусков на российских ракетах "Союз" изготовят в Швеции, сообщает компания "Главкосмос пусковые услуги".
"АО "Главкосмос пусковые услуги" и компания RUAG Space подписали долгосрочное соглашение о поставке адаптеров полезной нагрузки и систем отделения для ракет-носителей "Союз-2", — говорится в сообщении на сайте компании.
Компания изготовит адаптеры для нескольких пусков. Продукция RUAG производится в Линчёпинге в Швеции.
RUAG Space более 30 лет производит адаптеры полезной нагрузки и системы отделения, используемые на коммерческих ракетах-носителях. Модульные адаптеры производства RUAG Space изготовлены из алюминиевых или композитных материалов. Они позволяют установить большинство имеющихся на рынке спутников на любую ракету-носитель.