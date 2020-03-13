Комиссия не нашла доказательств жестокого убийства собак в Якутске

ЯКУТСК, 13 мар — РИА Новости. Комиссия не смогла найти доказательств жестокого убийства собак в пункте передержки животных (ППЖ) в Якутске, где выявили вирус бешенства, сообщил департамент по связям с общественностью городской администрации.
"Нет никаких документальных подтверждений, что животных, находившихся в контейнере, лишили жизни каким-то жестоким, негуманным образом — "лопатами, вилами, ножом по горлу", — говорится в отчете, который зачитали на втором заседании, посвященному этой теме. Его провел глава региональной администрации Афанасий Владимиров.
Руководитель департамента ветеринарии республики Василий Бураев заверил, что все умерщвленные в рамках карантинных мероприятий животные были подвергнуты гуманной эвтаназии.
На что зоозащитники снова выразили сомнение, что за одну-две минуты ветеринар может найти вену (препарат вводится внутривенно). По указанному доводу прокурор города Якутска Владислав Денисюк заметил, что эвтаназию производила врачебная комиссия, состоящая из нескольких человек.
© Предоставлено Златой СычевойПамятник бездомной собаке и щенку. Стоп-кадр из видео
© Предоставлено Златой Сычевой
Памятник бездомной собаке и щенку. Стоп-кадр из видео
По информации департамента ветеринарии, специалисты усыпили более 70 собак и кошек. Позже на сайте ведомства данные о численности животных были изменены. В ведомстве уточнили, что в пункте передержки размещены два контейнера. В одном находятся трупы собак, собранные в городе и подготовленные для утилизации, во втором — трупы 153 собак и 48 кошек, имевших контакт с бешеной собакой, доступ к нему в соответствии с требованиями СНИП закрыт.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева из-за резонансной ситуации поручила проверить данные экспертизы на бешенство, так как зоозащитники полагают, что ее могли подделать. Во вторник согласно поручению главы региона Айсена Николаева премьер республики Владимир Солодов подписал распоряжение правительства о формировании комиссии по проверке.
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