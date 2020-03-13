Комиссия не нашла доказательств жестокого убийства собак в Якутске

Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных. Архивное фото

Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных

ЯКУТСК, 13 мар — РИА Новости. Комиссия не смогла найти доказательств жестокого убийства собак в пункте передержки животных (ППЖ) в Комиссия не смогла найти доказательств жестокого убийства собак в пункте передержки животных (ППЖ) в Якутске , где выявили вирус бешенства, сообщил департамент по связям с общественностью городской администрации.

"Нет никаких документальных подтверждений, что животных, находившихся в контейнере, лишили жизни каким-то жестоким, негуманным образом — "лопатами, вилами, ножом по горлу", — говорится в отчете, который зачитали на втором заседании, посвященному этой теме. Его провел глава региональной администрации Афанасий Владимиров.

Руководитель департамента ветеринарии республики Василий Бураев заверил, что все умерщвленные в рамках карантинных мероприятий животные были подвергнуты гуманной эвтаназии.

На что зоозащитники снова выразили сомнение, что за одну-две минуты ветеринар может найти вену (препарат вводится внутривенно). По указанному доводу прокурор города Якутска Владислав Денисюк заметил, что эвтаназию производила врачебная комиссия, состоящая из нескольких человек.

© Предоставлено Златой Сычевой Памятник бездомной собаке и щенку. Стоп-кадр из видео © Предоставлено Златой Сычевой Памятник бездомной собаке и щенку. Стоп-кадр из видео

По информации департамента ветеринарии, специалисты усыпили более 70 собак и кошек. Позже на сайте ведомства данные о численности животных были изменены. В ведомстве уточнили, что в пункте передержки размещены два контейнера. В одном находятся трупы собак, собранные в городе и подготовленные для утилизации, во втором — трупы 153 собак и 48 кошек, имевших контакт с бешеной собакой, доступ к нему в соответствии с требованиями СНИП закрыт.