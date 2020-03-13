Церемония присяги нового президента Греции пройдёт без гостей

АФИНЫ, 13 мар - РИА Новости. Эпидемия Эпидемия коронавируса внесла изменения в церемонию приведения к присяге нового президента Греции Екатерины Сакелларопулу - церемония пройдёт "в узком кругу", почти без приглашённых гостей и при строгих мерах профилактики, пишет издание "Прото тема".

Сакелларопулу в пятницу вступает в должность президента. Она стала первой женщиной, избранной президентом Греции . Присягу она принесёт в парламенте на пленарном заседании.

"Предполагается, что на пленарном заседании будет присутствовать менее 170 человек вместо приблизительно 1000 человек, которые посещали подобные церемонии в прошлом", - пишет издание.

"Простая церемония начнется в 11 часов утра (12 мск). После консультации руководства палаты представителей и госпожи Сакелларопулу весь процесс предпочли провести в узком кругу. Это означает, что правительство будет представлено премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и несколькими министрами, а парламентские партии будут представлены лидерами и парламентскими представителями парламента. Предполагается, что в общей сложности будет 35-40 депутатов", - пишет газета.

Всего в парламенте 300 депутатов.

Клятву примет архиепископ Афинский и всей Греции Иероним, в сопровождении 6-7 священников, а на церемонии будут присутствовать несколько родственников и друзей нового президента, шесть парламентских корреспондентов и несколько фотографов.

Будет ограничено и присутствие чиновников из судебного, военного и дипломатического корпуса. В целом, по оценкам, на пленарном заседании будет присутствовать менее 170 человек вместо 1000 человек на подобных церемониях в прошлом, пишет издание.

Председатель парламента Костас Тасулас и премьер-министр Кириакос Мицотакис встретят Сакелларопулу у входа в парламент в 10:30. Они проведут ее сначала в кабинет спикера парламента, а затем на пленарное заседание.

Представители синода Элладской церкви проведут благодарственный молебен, и сразу после этого новый президент принесет клятву, а затем председатель, премьер-министр и Сакелларопулу подпишут официальный документ о вступлении в должность нового президента.