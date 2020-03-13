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Церемония присяги нового президента Греции пройдёт без гостей
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РИА Новости

Церемония присяги нового президента Греции пройдёт без гостей

08:49 13.03.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительстваЕкатерина Сакелларопулу
Екатерина Сакелларопулу
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства
Екатерина Сакелларопулу. Архивное фото
АФИНЫ, 13 мар - РИА Новости. Эпидемия коронавируса внесла изменения в церемонию приведения к присяге нового президента Греции Екатерины Сакелларопулу - церемония пройдёт "в узком кругу", почти без приглашённых гостей и при строгих мерах профилактики, пишет издание "Прото тема".
Сакелларопулу в пятницу вступает в должность президента. Она стала первой женщиной, избранной президентом Греции. Присягу она принесёт в парламенте на пленарном заседании.
"Предполагается, что на пленарном заседании будет присутствовать менее 170 человек вместо приблизительно 1000 человек, которые посещали подобные церемонии в прошлом", - пишет издание.
"Простая церемония начнется в 11 часов утра (12 мск). После консультации руководства палаты представителей и госпожи Сакелларопулу весь процесс предпочли провести в узком кругу. Это означает, что правительство будет представлено премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и несколькими министрами, а парламентские партии будут представлены лидерами и парламентскими представителями парламента. Предполагается, что в общей сложности будет 35-40 депутатов", - пишет газета.
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Всего в парламенте 300 депутатов.
Клятву примет архиепископ Афинский и всей Греции Иероним, в сопровождении 6-7 священников, а на церемонии будут присутствовать несколько родственников и друзей нового президента, шесть парламентских корреспондентов и несколько фотографов.
Будет ограничено и присутствие чиновников из судебного, военного и дипломатического корпуса. В целом, по оценкам, на пленарном заседании будет присутствовать менее 170 человек вместо 1000 человек на подобных церемониях в прошлом, пишет издание.
Председатель парламента Костас Тасулас и премьер-министр Кириакос Мицотакис встретят Сакелларопулу у входа в парламент в 10:30. Они проведут ее сначала в кабинет спикера парламента, а затем на пленарное заседание.
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Представители синода Элладской церкви проведут благодарственный молебен, и сразу после этого новый президент принесет клятву, а затем председатель, премьер-министр и Сакелларопулу подпишут официальный документ о вступлении в должность нового президента.
После присяги Сакелларопулу возложит венок к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма перед парламентом, а оттуда отправится в президентский дворец на церемонию передачи дел покидающим пост президента Греции Прокописом Павлопулосом.
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Коронавирус Covid-19Екатерина СакелларопулуКириакос МицотакисГрецияВ мире
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