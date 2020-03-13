МЧС отменило штормовое предупреждение в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 13 мар - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Калининградской области отменило штормовое предупреждение в регионе, сообщает ведомство.
"По юго-восточной части Южной Балтики штормовое предупреждение отменяется. Ветер западный 25-30 метров в секунду прекратился. Высота волн 3-4,5 метра", - говорится в сообщении.
11 марта, 17:16В МЧС предупредили о надвигающемся на Калининград урагане
В четверг на Калининградскую область, особенно на прибрежные районы, обрушился ураганный ветер с дождем. Упавшим от ветра деревом в городе Гурьевске насмерть придавило двенадцатилетнюю школьницу, следственное управление СК по региону проводит проверку.
Десятки деревьев были повалены, по данным регионального министерства инфраструктуры, дорожные службы работают в круглосуточном режиме, энергетики были переведены на усиленный режим работы, в течение часа им удалось подключить 59 обесточенных поселков. Балтийский флот РФ переведен в режим повышенной штормовой готовности.
Власти приморских муниципалитетов - Светлогорска, Балтийска, Пионерского, Зеленоградска и Янтарного решили в пятницу отменить занятия в школах и учреждениях дополнительного образования.