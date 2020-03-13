МЧС отменило штормовое предупреждение в Калининградской области

"По юго-восточной части Южной Балтики штормовое предупреждение отменяется. Ветер западный 25-30 метров в секунду прекратился. Высота волн 3-4,5 метра", - говорится в сообщении.

В МЧС предупредили о надвигающемся на Калининград урагане

В МЧС предупредили о надвигающемся на Калининград урагане

Десятки деревьев были повалены, по данным регионального министерства инфраструктуры, дорожные службы работают в круглосуточном режиме, энергетики были переведены на усиленный режим работы, в течение часа им удалось подключить 59 обесточенных поселков. Балтийский флот РФ переведен в режим повышенной штормовой готовности.