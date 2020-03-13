Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Атлантикой

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160.
Самолеты в плановом режиме пролетели над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана.
Продолжительность полета составила 15 часов. Экипажи также отработали дозаправку в воздухе.
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские и британские истребители.
В Минобороны подчеркнули, что летчики дальней авиации регулярно совершают такие полеты. Все они выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.