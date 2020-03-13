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Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Атлантикой
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РИА Новости

Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Атлантикой

08:42 13.03.2020 (обновлено: 15:25 13.03.2020)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160.
Самолеты в плановом режиме пролетели над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана.
Продолжительность полета составила 15 часов. Экипажи также отработали дозаправку в воздухе.
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские и британские истребители.
В Минобороны подчеркнули, что летчики дальней авиации регулярно совершают такие полеты. Все они выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Дозаправка Ту-160 на скорости 600 километров в час попала на видео
3 марта, 18:20
Дозаправка Ту-160 на скорости 600 километров в час попала на видео
199413114
Обсудить 13
Ту-160БезопасностьВ мире
Популярные комментарии
урааа , всё таки взлетел!?!?
13 марта, 09:29
AUDRIUS K. LT
0201023
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