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2020-03-13T08:35+0300
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Помпео рассказал о торговле "дочки" Роснефти с Венесуэлой
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РИА Новости

Помпео рассказал о торговле "дочки" Роснефти с Венесуэлой

08:35 13.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть" на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что внесенная США в список санкций "дочка" российской компании "Роснефть" TNK Trading только в январе закупила 14 миллионов баррелей венесуэльской нефти.
По утверждению Помпео, TNK Trading взяла на себя торговлю с Венесуэлой, которую вела ранее другая дочерняя структура "Роснефти", Rosneft Trading, также попавшая под американские санкции.
"После недавнего внесения в список санкций Rosneft Trading TNK напрямую пыталась помочь Rosneft Trading избежать санкций США. Швейцарская компания TNK является подразделением контролируемой российским государством нефтяной компании "Роснефть". После внесения Rosneft Trading в список санкций 18 февраля 2020 года последовали изменения в распределении грузов венесуэльской нефти от Rosneft Trading к TNK. Лишь в январе 2020 года TNK приобрела примерно 14 миллионов баррелей нефти-сырца от (венесуэльской государственной нефтяной компании) PDVSA", - заявил Помпео.
Он призвал другие страны присоединиться к давлению на власти Венесуэлы. "США в координации с международными партнерами продолжат увеличивать давление на (президента Венесуэлы Николаса — ред.) Мадуро и тех, кто ему помогает", - заявил Помпео.
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США внесли TNK Trading в список санкций в четверг, мотивируя это тем, что компания помогала экспортировать венесуэльскую нефть. Также США выпустили так называемую генеральную лицензию, определяющую для тех, кто соблюдает американские санкции, порядок сворачивания сотрудничества с Rosneft Trading и TNK. На это США отвели срок до 20 марта, после этого те, кто продолжит работать с упомянутыми компаниями, могут попасть под вторичные американские санкции.
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Майк ПомпеоPDVSAНиколас МадуроРоснефтьВенесуэлаСШАЭкономика
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