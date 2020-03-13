Помпео рассказал о торговле "дочки" Роснефти с Венесуэлой

США внесли TNK Trading в список санкций в четверг, мотивируя это тем, что компания помогала экспортировать венесуэльскую нефть. Также США выпустили так называемую генеральную лицензию, определяющую для тех, кто соблюдает американские санкции, порядок сворачивания сотрудничества с Rosneft Trading и TNK. На это США отвели срок до 20 марта, после этого те, кто продолжит работать с упомянутыми компаниями, могут попасть под вторичные американские санкции.