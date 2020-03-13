В ЛНР за сутки ликвидировали 18 природных пожаров

ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики ликвидировало 18 природных пожаров за сутки на площади более 25 гектаров, заявили в пятницу РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
В ЛНР связывают нетипичные для этого времени года природные пожары с аномально теплой зимой и отсутствием снежного покрова.
"Всего силами МЧС за сутки ликвидировано 24 пожара, 18 из которых связаны с загоранием сухой травы и мусора на общей площади более 25 гектаров ", - сообщили в ведомстве.
В МЧС ЛНР призвали местных жителей не поджигать сухую траву.