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2020-03-13T08:12+0300
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В ЛНР за сутки ликвидировали 18 природных пожаров
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РИА Новости

В ЛНР за сутки ликвидировали 18 природных пожаров

08:12 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики ликвидировало 18 природных пожаров за сутки на площади более 25 гектаров, заявили в пятницу РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
В ЛНР связывают нетипичные для этого времени года природные пожары с аномально теплой зимой и отсутствием снежного покрова.
"Всего силами МЧС за сутки ликвидировано 24 пожара, 18 из которых связаны с загоранием сухой травы и мусора на общей площади более 25 гектаров ", - сообщили в ведомстве.
В МЧС ЛНР призвали местных жителей не поджигать сухую траву.
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