В ЛНР за сутки ликвидировали 18 природных пожаров

В ЛНР связывают нетипичные для этого времени года природные пожары с аномально теплой зимой и отсутствием снежного покрова.

"Всего силами МЧС за сутки ликвидировано 24 пожара, 18 из которых связаны с загоранием сухой травы и мусора на общей площади более 25 гектаров ", - сообщили в ведомстве.