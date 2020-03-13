Более 500 тысяч человек посетили за зиму каток на ВДНХ

"Несмотря на непривычно теплую для нашего города зиму, каток посетили больше 500 тысяч человек. Новинкой этого сезона стали экскурсии на коньках. Они проводились впервые в истории ВДНХ и были посвящены историческим павильонам Центральной аллеи", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
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В сообщении добавляется, что на катке прошли всероссийский день хоккея, день российского студента, акции в поддержку тяжелобольных детей, конькобежный фестиваль и прочие значимые мероприятия.
Кроме того, в Новый год на катке собралось более ста тысяч человек, в новогоднюю ночь зафиксировали новый мировой рекорд - самое массовое гулянье на катке, в котором приняли участие 4457 человек.