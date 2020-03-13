Более 500 тысяч человек посетили за зиму каток на ВДНХ

В сообщении добавляется, что на катке прошли всероссийский день хоккея, день российского студента, акции в поддержку тяжелобольных детей, конькобежный фестиваль и прочие значимые мероприятия.

Кроме того, в Новый год на катке собралось более ста тысяч человек, в новогоднюю ночь зафиксировали новый мировой рекорд - самое массовое гулянье на катке, в котором приняли участие 4457 человек.