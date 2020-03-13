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Сингапур запретил въезд из ряда европейских стран из-за коронавируса
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РИА Новости

Сингапур запретил въезд из ряда европейских стран из-за коронавируса

07:53 13.03.2020
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© Фото : Nova/Marco MinnaПрибытие граждан Италии, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess
Прибытие граждан Италии, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess
© Фото : Nova/Marco Minna
Прибытие граждан Италии, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Власти Сингапура запретили въезд в страну тем, кто в течение последних 14 дней бывали в Италии, Франции, Испании и Германии – европейских странах, где сложилась особенно неблагополучная ситуация с коронавирусом, сообщает местная газета Strats Times.
Этот запрет, касающийся также транзитных пассажиров, начнет действовать в ночь на понедельник.
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Кроме того, любой визитер с симптомами коронавируса на пограничном контроле будет вынужден пройти 14-дневный карантин, даже если диагноз не подтвердится.
Сингапур также немедленно закрывает свои порты для любых круизных судов без различия к месту регистрации.
Внутри страны власти запрещают все спортивные и культурно-массовые мероприятия, проведение которых может собрать 250 или более участников.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаФранцияГерманияСингапур (страна)ИталияИспанияВ мире
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