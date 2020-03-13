Сингапур запретил въезд из ряда европейских стран из-за коронавируса

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Власти Власти Сингапура запретили въезд в страну тем, кто в течение последних 14 дней бывали в Италии, Франции, Испании и Германии – европейских странах, где сложилась особенно неблагополучная ситуация с коронавирусом, сообщает местная газета Strats Times

Этот запрет, касающийся также транзитных пассажиров, начнет действовать в ночь на понедельник.

Кроме того, любой визитер с симптомами коронавируса на пограничном контроле будет вынужден пройти 14-дневный карантин, даже если диагноз не подтвердится.

Сингапур также немедленно закрывает свои порты для любых круизных судов без различия к месту регистрации.

Внутри страны власти запрещают все спортивные и культурно-массовые мероприятия, проведение которых может собрать 250 или более участников.