Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как следует обрабатывать мобильные телефоны, чтобы не заразиться коронавирусом, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Там напомнили, что мобильный телефон - переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций, в частности коронавирусной инфекции.
"Как избежать инфекции? Регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него)", - говорится в сообщении.
Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест и общественного транспорта и обязательно – вечером, после рабочего дня, советуют в надзоре.
Также нужно строго соблюдать гигиену рук – после посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Лучше иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства, так всегда можно поддерживать чистоту рук, советуют специалисты.
Кроме того, для борьбы с вирусами гриппа, ОРВИ и коронавирусами лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта. Антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае подойдет и он.
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