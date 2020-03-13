Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Специалисты Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как следует обрабатывать мобильные телефоны, чтобы не заразиться коронавирусом, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Там напомнили, что мобильный телефон - переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций, в частности коронавирусной инфекции.

"Как избежать инфекции? Регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него)", - говорится в сообщении.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест и общественного транспорта и обязательно – вечером, после рабочего дня, советуют в надзоре.

Также нужно строго соблюдать гигиену рук – после посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Лучше иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства, так всегда можно поддерживать чистоту рук, советуют специалисты.