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В Мексике число больных коронавирусом выросло до 15 человек
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РИА Новости

В Мексике число больных коронавирусом выросло до 15 человек

07:37 13.03.2020
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© REUTERS / WANAДезинфекция объектов в городе Мешхед, Иран
Дезинфекция объектов в городе Мешхед, Иран
© REUTERS / WANA
Дезинфекция объектов в городе Мешхед, Иран
МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Глава эпидемиологической службы Мексики Хосе Луис Аломиа сообщил о трёх новых случаях заражения Covid-19 - это трое граждан от 30 до 59 лет, которые ранее посещали Испанию и Францию.

"Общее число заболевших коронавирусом в стране достигло 15 человек, есть три случая, о которых мы не объявляли ранее", - заявил Аломиа в ходе пресс-конференции в президентском дворце. Трансляция опубликована в Twitter минздрава.

По информации чиновника, граждане из Пуэблы, Дуранго и Керетаро ранее вернулись из Испании, а один из молодых людей был также во Франции.
Власти изучают 82 подозрительных случая заболевания, негативный результат показали лабораторные анализы проб 298 пациентов.
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Аломиа также сообщил о первом пациенте, который переболел коронавирусом и вышел после 14-дневного карантина с отрицательным результатом на Covid-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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