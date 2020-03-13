В Мексике число больных коронавирусом выросло до 15 человек

"Общее число заболевших коронавирусом в стране достигло 15 человек, есть три случая, о которых мы не объявляли ранее", - заявил Аломиа в ходе пресс-конференции в президентском дворце. Трансляция опубликована в Twitter минздрава.
По информации чиновника, граждане из Пуэблы, Дуранго и Керетаро ранее вернулись из Испании, а один из молодых людей был также во Франции.
Власти изучают 82 подозрительных случая заболевания, негативный результат показали лабораторные анализы проб 298 пациентов.
Аломиа также сообщил о первом пациенте, который переболел коронавирусом и вышел после 14-дневного карантина с отрицательным результатом на Covid-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды