В ЛНР заявили о двух обстрелах украинскими силовиками за сутки

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 11 марта украинские силовики не нарушали режим тишины.

"За 12 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ведомства.

Уточняется, что украинские силовики вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по подконтрольным республике населенным пунктам Санжаровка и Калиновка.