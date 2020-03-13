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В ЛНР заявили о двух обстрелах украинскими силовиками за сутки
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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах украинскими силовиками за сутки

07:33 13.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 11 марта украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 12 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ведомства.
Уточняется, что украинские силовики вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по подконтрольным республике населенным пунктам Санжаровка и Калиновка.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
12 марта, 14:12
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛНРДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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