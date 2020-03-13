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В Бельгии и Португалии закрывают школы, рестораны и ночные клубы
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РИА Новости

В Бельгии и Португалии закрывают школы, рестораны и ночные клубы

07:27 13.03.2020
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© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
В Центральном госпитале города Ухань
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Власти Бельгии из-за угрозы коронавируса распорядились отменить все культурно-массовые мероприятия, а также закрыть школы, дискотеки, рестораны и бары, передает агентство Франс Пресс.
По словам премьер-министра страны Софи Вильмес, запрет на развлечения начнет действовать с полуночи субботы (02.00 в субботу мск).
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Также в ночь на пятницу премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил, что начиная с понедельника, все школы страны будут закрыты до 9 апреля. Страна также отказывается принимать в своих портах круизные суда, незарегистрированные в стране. Ночные клубы будут закрыты, а посещение торговых центров и ресторанов ограничено.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаАнтониу КоштаПортугалияБельгияВ мире
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