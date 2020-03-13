В Бельгии и Португалии закрывают школы, рестораны и ночные клубы

По словам премьер-министра страны Софи Вильмес, запрет на развлечения начнет действовать с полуночи субботы (02.00 в субботу мск).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.