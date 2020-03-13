Кадыров дал советы, как не заразиться коронавирусом

"В первую очередь хочу призвать воздерживаться от участия в ничем не оправданных массовых мероприятиях, не посещать самим и не водить детей в места скопления людей, категорически отказаться от зарубежных поездок... Мусульманам предписано в день пять раз молиться, строго следить за своим здоровьем, особенно трепетно относиться к вопросам соблюдения норм гигиены, чистоты, порядка", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.