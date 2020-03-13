Кадыров дал советы, как не заразиться коронавирусом

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал на фоне ситуации с коронавирусом не посещать массовые мероприятия и отказаться от зарубежных поездок, а мусульманам - молиться и следить за здоровьем.
"В первую очередь хочу призвать воздерживаться от участия в ничем не оправданных массовых мероприятиях, не посещать самим и не водить детей в места скопления людей, категорически отказаться от зарубежных поездок... Мусульманам предписано в день пять раз молиться, строго следить за своим здоровьем, особенно трепетно относиться к вопросам соблюдения норм гигиены, чистоты, порядка", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что руководство республики принимает исчерпывающие меры контроля за ситуацией, случаев коронавируса в Чечне не установлено.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.