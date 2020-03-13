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Религия и мировоззрение
2020-03-13T11:40+0300
https://ria.ru/20200313/1568525303.html
Кадыров дал советы, как не заразиться коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156276/06/1562760625_0:127:2464:1513_1036x0_80_0_0_4a1825835ddd1d04bf6cd208b9d94986.jpg
РИА Новости

Кадыров дал советы, как не заразиться коронавирусом

07:23 13.03.2020 (обновлено: 11:40 13.03.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный". Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал на фоне ситуации с коронавирусом не посещать массовые мероприятия и отказаться от зарубежных поездок, а мусульманам - молиться и следить за здоровьем.

"В первую очередь хочу призвать воздерживаться от участия в ничем не оправданных массовых мероприятиях, не посещать самим и не водить детей в места скопления людей, категорически отказаться от зарубежных поездок... Мусульманам предписано в день пять раз молиться, строго следить за своим здоровьем, особенно трепетно относиться к вопросам соблюдения норм гигиены, чистоты, порядка", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что руководство республики принимает исчерпывающие меры контроля за ситуацией, случаев коронавируса в Чечне не установлено.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаРамзан КадыровОбщество
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