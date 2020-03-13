Чистая прибыль "Русала" в 2019 году сократилась в 1,77 раза

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Чистая прибыль ОК " Чистая прибыль ОК " Русал " по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году сократилась по сравнению с предыдущим годом в 1,77 раза и составила 960 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Скорректированный чистый убыток составил 270 миллионов долларов против скорректированной чистой прибыли в размере 856 миллионов долларов годом ранее, нормализованная чистая прибыль снизилась на 24,9%, до 1,273 миллиарда долларов. Скорректированный показатель EBITDA упал в 2,2 раза, до 966 миллионов долларов, чистый долг компании за отчетный период снизился на 13,1% и на конец 2019 года составил 6,466 миллиарда долларов. Выручка уменьшилась на 5,5%, до 9,711 миллиарда долларов.

В том числе выручка от реализации алюминия снизилась на 3,3%, до 8,019 миллиарда долларов в основном из-за снижения средней цены реализации на 15%, которое было частично компенсировано ростом объемов продаж на 13,8%. Выручка от реализации глинозема упала на 31,9%, до 664 миллионов долларов в связи со снижением средней цены реализации на 25% при сокращении объемов продаж на 9,2%. Себестоимость реализации увеличилась на 9%, до 8,113 миллиарда долларов. Рост был вызван в первую очередь увеличением объемов реализации алюминия, что было частично компенсировано ослаблением курса российского рубля к доллару США

В четвертом квартале 2019 года чистая прибыль сократилась относительно предыдущего квартала на 5,4%, до 141 миллиона долларов. Скорректированный чистый убыток вырос в 8,1 раза, до 138 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль увеличилась в 3,6 раза, до 367 миллионов долларов. Показатель EBITDA снизился на 44,6%, до 201 миллиона долларов, выручка увеличилась на 5,2%, до 2,489 миллиарда долларов.

По словам гендиректора компании Евгения Никитина, которые приводятся в сообщении, в прошлом году "Русал", как и вся алюминиевая отрасль в целом, столкнулся с серьезными испытаниями, в том числе с падением средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов более чем на 15%, что в конечном итоге привело к снижению годовой выручки компании. Ситуация также осложнилась из-за пропуска сезона контрактации вследствие действовавших санкций США. При этом в минувшем году "Русалу", по словам Никитина, удалось вернуться на рынок продукции с добавленной стоимостью и возобновить ряд долгосрочных контрактов.