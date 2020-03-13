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Чистая прибыль "Русала" в 2019 году сократилась в 1,77 раза
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РИА Новости

Чистая прибыль "Русала" в 2019 году сократилась в 1,77 раза

07:20 13.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПродукция завода "РУСАЛ Саяногорск"
Продукция завода РУСАЛ Саяногорск
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Продукция завода "РУСАЛ Саяногорск". Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Чистая прибыль ОК "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году сократилась по сравнению с предыдущим годом в 1,77 раза и составила 960 миллионов долларов, следует из сообщения компании.
Скорректированный чистый убыток составил 270 миллионов долларов против скорректированной чистой прибыли в размере 856 миллионов долларов годом ранее, нормализованная чистая прибыль снизилась на 24,9%, до 1,273 миллиарда долларов. Скорректированный показатель EBITDA упал в 2,2 раза, до 966 миллионов долларов, чистый долг компании за отчетный период снизился на 13,1% и на конец 2019 года составил 6,466 миллиарда долларов. Выручка уменьшилась на 5,5%, до 9,711 миллиарда долларов.
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В том числе выручка от реализации алюминия снизилась на 3,3%, до 8,019 миллиарда долларов в основном из-за снижения средней цены реализации на 15%, которое было частично компенсировано ростом объемов продаж на 13,8%. Выручка от реализации глинозема упала на 31,9%, до 664 миллионов долларов в связи со снижением средней цены реализации на 25% при сокращении объемов продаж на 9,2%. Себестоимость реализации увеличилась на 9%, до 8,113 миллиарда долларов. Рост был вызван в первую очередь увеличением объемов реализации алюминия, что было частично компенсировано ослаблением курса российского рубля к доллару США.
В четвертом квартале 2019 года чистая прибыль сократилась относительно предыдущего квартала на 5,4%, до 141 миллиона долларов. Скорректированный чистый убыток вырос в 8,1 раза, до 138 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль увеличилась в 3,6 раза, до 367 миллионов долларов. Показатель EBITDA снизился на 44,6%, до 201 миллиона долларов, выручка увеличилась на 5,2%, до 2,489 миллиарда долларов.
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По словам гендиректора компании Евгения Никитина, которые приводятся в сообщении, в прошлом году "Русал", как и вся алюминиевая отрасль в целом, столкнулся с серьезными испытаниями, в том числе с падением средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов более чем на 15%, что в конечном итоге привело к снижению годовой выручки компании. Ситуация также осложнилась из-за пропуска сезона контрактации вследствие действовавших санкций США. При этом в минувшем году "Русалу", по словам Никитина, удалось вернуться на рынок продукции с добавленной стоимостью и возобновить ряд долгосрочных контрактов.
ОК "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысячи человек. "Русал" в 2019 году сохранил производство алюминия на уровне 3,757 миллиона тонн.
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РусалНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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