В Тринидаде и Тобаго выявили первый случай заражения коронавирусом

"Сегодня (в четверг) мы получили подтверждение относительно первого случая коронавируса", - приводит слова министра газета Trinidad Guardian.
Чиновник отметил, что инфицированный, 52-летний мужчина, 9 марта вернулся из Швейцарии. Его болезнь протекает в мягкой форме. Он проходит карантин у себя дома.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса