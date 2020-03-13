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В Тринидаде и Тобаго выявили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Тринидаде и Тобаго выявили первый случай заражения коронавирусом

07:17 13.03.2020 (обновлено: 07:33 13.03.2020)
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© REUTERS / Umit BektasРабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле
© REUTERS / Umit Bektas
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Первый случая заражения коронавирусом выявлен в Тринидаде и Тобаго, сообщил глава минздрава островного карибского государства Терранс Дейалсингх.
"Сегодня (в четверг) мы получили подтверждение относительно первого случая коронавируса", - приводит слова министра газета Trinidad Guardian.
Чиновник отметил, что инфицированный, 52-летний мужчина, 9 марта вернулся из Швейцарии. Его болезнь протекает в мягкой форме. Он проходит карантин у себя дома.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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