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В Приморье выписали из больницы всех россиян с Diamond Princess
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РИА Новости

В Приморье выписали из больницы всех россиян с Diamond Princess

07:12 13.03.2020
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© AP Photo / Eugene HoshikoЖурналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 мар - РИА Новости. Двух последних россиян с круизного лайнера Diamond Princess выписали из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке, куда их помещали на карантин, коронавирус у них не выявлен, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
Семь россиян с Diamond Princess прибыли из Японии во Владивосток 22 и 23 февраля. Их доставили в инфекционную больницу, где у них взяли анализы на коронавирус, предварительные результаты были отрицательными. Еще двое пассажиров лайнера - семейная пара из Владивостока - прилетели из Японии 29 февраля, их тоже поместили на карантин. Новосибирский научно-исследовательский центр "Вектор", проверив анализы всех девятерых, установил, что коронавируса у них нет. Семерых пассажиров выписали с карантина 6 марта, еще двое остались на карантине.
"Последних двух российских туристов выписали из инфекционного отделения, больше там никого нет", - сказал собеседник, отметив, что коронавирус у пассажиров не обнаружен.
Судно Diamond Princess вышло из японской Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.
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