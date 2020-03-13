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В Венесуэле заявили о полном успехе внезапных учений
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РИА Новости

В Венесуэле заявили о полном успехе внезапных учений

07:08 13.03.2020
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© AP Photo / Fernando LlanoВенесуэльские гвардейцы
Венесуэльские гвардейцы
© AP Photo / Fernando Llano
Венесуэльские гвардейцы. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Военное командование Венесуэлы сообщило, что начатые в понедельник внеплановые учения успешно завершились.
О начале внезапных военных учений 9 марта заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это заявление произошло после обвала мировых цен на нефть и последовавшего за обвалом резкого снижения фондовых индексов.
"Военные учения "Боливарианский щит II" завершились с полным успехом, мы остаемся бдительными перед лицом любой агрессии против нашей родины. Поздравляем народ и армию за их лояльность, сплоченность и патриотизм в деле защиты страны", - говорится в заявлении Стратегического оперативного командования (CEOFANB) ВС Венесуэлы.
Первые в этом году учения прошли в середине февраля, после чего Мадуро сообщил, что силовые структуры страны готовятся к проведению внезапных антитеррористических учений перед угрозой диверсионных групп из Колумбии и США. Кроме того, Венесуэла является членом ОПЕК и одним из крупнейших производителей нефти, а в минувший понедельник мировые цены на нефть обрушились на треть после распада альянса.
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Николас МадуроВенесуэлаСШАКолумбияВ мире
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