В Венесуэле заявили о полном успехе внезапных учений

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Военное командование Венесуэлы сообщило, что начатые в понедельник внеплановые учения успешно завершились.
О начале внезапных военных учений 9 марта заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это заявление произошло после обвала мировых цен на нефть и последовавшего за обвалом резкого снижения фондовых индексов.
"Военные учения "Боливарианский щит II" завершились с полным успехом, мы остаемся бдительными перед лицом любой агрессии против нашей родины. Поздравляем народ и армию за их лояльность, сплоченность и патриотизм в деле защиты страны", - говорится в заявлении Стратегического оперативного командования (CEOFANB) ВС Венесуэлы.
Первые в этом году учения прошли в середине февраля, после чего Мадуро сообщил, что силовые структуры страны готовятся к проведению внезапных антитеррористических учений перед угрозой диверсионных групп из Колумбии и США. Кроме того, Венесуэла является членом ОПЕК и одним из крупнейших производителей нефти, а в минувший понедельник мировые цены на нефть обрушились на треть после распада альянса.