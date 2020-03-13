В Венесуэле заявили о полном успехе внезапных учений

"Военные учения "Боливарианский щит II" завершились с полным успехом, мы остаемся бдительными перед лицом любой агрессии против нашей родины. Поздравляем народ и армию за их лояльность, сплоченность и патриотизм в деле защиты страны", - говорится в заявлении Стратегического оперативного командования (CEOFANB) ВС Венесуэлы.