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В Кувейте будут держать на карантине деньги из-за коронавируса
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РИА Новости

В Кувейте будут держать на карантине деньги из-за коронавируса

07:06 13.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНебоскребы в Дохе
Небоскребы в Дохе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Небоскребы в Дохе. Архивное фото
ДОХА, 13 мар - РИА Новости. Центробанк Кувейта объявил, что будет держать на карантине в закрытых коробках денежные купюры не менее четырех недель, чтобы гарантировать невозможность передачи через них нового коронавируса, говорится в сообщении Центробанка на его сайте.
"Центральный банк Кувейта подтвердил, что имеющиеся у него банкноты не будут пускаться в оборот до тех пор, пока не пролежат на хранении в изолированных и плотно закрытых коробках в течение, по меньшей мере, четырех недель, чтобы гарантировать отсутствие на них коронавируса при их повторном запуске в оборот", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Центральный банк Кувейта заявил, что постоянно стерилизует хранилище, устройства для подсчета, сортировки и приема денег, чтобы гарантировать безопасность как сотрудников банка, так и населения.
С пятницы международный аэропорт Кувейта на фоне распространения коронавируса перестает принимать и отправлять коммерческие пассажирские рейсы. Ранее власти Кувейта запретили проведение всех общественных мероприятий, запретили людям посещать рестораны, кафе и магазины. В Кувейте было зарегистрировано более 70 случаев заболевания коронавирусом.
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