В Кувейте будут держать на карантине деньги из-за коронавируса

"Центральный банк Кувейта подтвердил, что имеющиеся у него банкноты не будут пускаться в оборот до тех пор, пока не пролежат на хранении в изолированных и плотно закрытых коробках в течение, по меньшей мере, четырех недель, чтобы гарантировать отсутствие на них коронавируса при их повторном запуске в оборот", - отмечается в сообщении.