МЧС предупреждает москвичей об усилении ветра до 25 метров в секунду

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 00.00 до 21.00 13 марта 2020 на территории города Москвы ожидается очень сильный юго-западный, западный ветер порывами 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении главка.

В связи с этим в ведомстве рекомендуют гражданам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, стоит парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.