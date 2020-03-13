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МЧС предупреждает москвичей об усилении ветра до 25 метров в секунду
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РИА Новости

МЧС предупреждает москвичей об усилении ветра до 25 метров в секунду

07:02 13.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Москву. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Столичный главк МЧС уточнил, что порывы ветра в пятницу в Москве могут достигать 25 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что жителей столицы 13 марта ожидает усиление ветра с порывами до 19-24 метров в секунду.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 00.00 до 21.00 13 марта 2020 на территории города Москвы ожидается очень сильный юго-западный, западный ветер порывами 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении главка.
В связи с этим в ведомстве рекомендуют гражданам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, стоит парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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